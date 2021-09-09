ABD'de İda Kasırgası kabusu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi

Eyaletin New Orleans kenti sağlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ida Kasırgası dolayısıyla bölgede hayatını kaybedenlerin sayısının 11 kişi daha artarak 26'ta yükseldiği belirtildi.

Yeni ölümlerin çoğunun, elektrik başta olmak üzere hala birçok temel ihtiyaçtan mahrum kalan ve aşırı sıcağa dayanamayan yaşlılar arasında yaşandığı kaydedildi.

Kasırgadan iki gün sonra uygulanmaya başlanan 20.00 - 06.00 arası sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı ifade edilirken Louisiana genelinde yaklaşık 342 bin insanın hala elektrikten yoksun olduğu, okulları tahrip olan 250 bin öğrencinin de sınıflara dönemediği bilgisi paylaşıldı.

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Kategori 4 şiddetindeki İda Kasırgası'nın 29 Ağustos'ta 240 kilometreden fazla hızla vurduğu Louisiana eyaleti ile Mississippi ve Alabama'da ilk belirlemelere göre 4 kişi ölmüş, ilerleyen günlerde bu rakam 15'e yükselmişti.

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Bölgede binlerce kişinin evi tahrip olurken kasırgadan en fazla etkilenen Louisiana eyaletinde bazı bölgelere yeniden elektrik verilmesinin 3 hafta sürebileceği açıklanmıştı.

Kuzeye ilerlerken yavaşlayan ve tropikal fırtınaya dönüşen kasırganın neden olduğu yağışlar nedeniyle kuzeydoğu eyaletlerinde en az 50 kişi hayatını kaybetmişti.

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FOTOĞRAF 6 ABD’nin Louisiana eyaletini 5 gün önce vuran Ida Kasırgası’nın etkileri sürüyor. Eyalette 800 binden fazla ev ve iş yerine halen elektrik verilemediği, halkın akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturduğu öğrenildi. Bazı süpermarketlerin ise su, ekmek, süt ve diğer temel gıda ürünlerinin satışına sınırlama getirdiği belirtildi. Marketlere ürün tedarikinde sıkıntı yaşanmazken, benzin sıkıntısı yaşayan ailelerin araçlarını mümkün olduğunca az kullanmak için gıda stoku yaptığı ifade edildi. Böylece akaryakıtta yaşanan sıkıntı, temel gıda ürünlerini de etkiledi. Benzin istasyonu takip hizmeti GasBuddy’e göre, Baton Rouge ve New Orleans kentindeki istasyonların yüzde 66’sında benzin bulunmuyor. Benzin sıkıntısına gerekçe olarak kasırganın büyük yıkıma yol açtığı eyalette halkın eyalet dışına çıkması ve benzinle çalışan jeneratörlerin yol açtığı talep artışı gösteriliyor. Benzinin tükenmesi nedeniyle süpermarketlerin ve eczaneler zinciri Wallgreens’in bazı yerleşim yerlerinde mobil hizmet verdiği duyuruldu. Louisiana’da 825 bin civarında aboneye elektrik verilemediği belirtiliyor. Ida Kasırgası Louisiana eyaletini vurdu: 800 bin kişi elektriksiz ABD'de Ida Kasırgası'nın 29 Ağustos'ta vurduğu Louisiana eyaletinde 800 binden fazla aboneye elektrik verilemezken, halkın gıda ve benzin almak için uzun kuyruklar oluşturduğu öğrenildi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 18 ABD’nin Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde dün etkili olan Ida Kasırgası’nda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. Söz konusu can kaybının Louisiana’nın Baton Rouge bölgesindeki Ascension Parish’te bir ağacın evin üzerine devrilmesi sonucu meydana geldiği aktarıldı. Ida’nın etkili olduğu bölgelerde 1 milyondan fazla ev ve işyerinin elektriksiz kaldığı tahmin edilirken, elektrik şebekelerinin onarılmasının haftalar sürebileceği ifade edildi. Kasırga nedeniyle yüzlerce ev ve işyeri sular altında kalırken, cadde ve sokaklar göle döndü. Ida, Louisiana eyaletine bağlı New Orleans şehrini kategori 3 seviyesinde vuran Katrina Kasırgası’nın 16’ncı yıl dönümünde dün karaya ulaşmıştı. ABD’yi vuran en güçlü 5’inci kasırga olan Ida, daha sonra güç kaybederek kategori 4’den kategori 1’e gerilemişti. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, 1 can kaybının onaylandığını belirterek, can kaybının artmasının “muhtemel” olduğunu ifade etti. Elektriksiz kalan bölgelere 200’den fazla jeneratörün yönlendirildiğini belirten Biden, insansız hava araçları ve uydu görüntülerinin kasırganın verdiği hasarı değerlendirmek için kullanılacağını açıkladı. Biden, arama-kurtarma çalışmalarını sürdüren 5 bin Ulusal Muhafıza ek olarak 25 bin enkaz kaldırma ekibinin bölgede çalıştığını aktardı. Louisiana Valisi John Bel Edwards yaptığı açıklamada, elektrik şebekesindeki hasarın değerlendirilmeye devam ettiğini belirterek, mevcut hasarı “felaket” olarak nitelendirdi. Louisiana Ulusal Muhafızları tarafından yapılan açıklamada ise, arama-kurtarma operasyonları için 195 araç, 73 kurtarma botu ve 34 helikopterin görevlendirildiği belirtildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, New Orleans’ın güneyindeki Mississippi Nehri’nin dün öğle saatlerinde Ida’nın meydana getirdiği şiddetli fırtınalar nedeniyle tersine aktığının tespit edildiği aktarıldı. 2005’te meydana gelen Katrina Kasırgası’nda New Orleans’ın yüzde 80’ini su basmış, bin 800’den fazla can kaybı yaşanmış ve 100 milyar dolardan fazla maddi hasar meydana gelmişti. ABD’de etkili olan Ida Kasırgası’nda 1 kişi hayatını kaybetti ABD’yi Ida Kasırgası vurdu: 209 km hızla geldi yüzlerce ev su altına kaldı ABD'nin Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde etkili olan Ida Kasırgası'nda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti. Bir milyondan fazla ev ve işyerinin elektriksiz kaldığı tahmin edilirken, elektrik şebekelerinin onarılmasının haftalar sürebileceği ifade edildi. Saatteki hızı 209 kilometre olarak ölçülen kasırga nedeniyle yüzlerce ev ve işyeri sular altında kalırken, cadde ve sokaklar da göle döndü.

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FOTOĞRAF 8 Ida Kasırgası Küba'nın kıyı kesimlerinde etkili oldu. Şiddetli yağış ve rüzgar getiren kasırga geride maddi hasar bıraktı. Birçok bölgede tarım alanları sular altında kaldı. Elektrik şebekeleri zarar gördü. Çok sayıda ağaç rüzgarın etkisiyle devrildi. Rüzgar evlerin çatılarında da hasara neden oldu. NTV'nin haberine göre;Küba'yı terk eden Ida Kasırgası, Meksika Körfezi'nden ABD'nin güney kıyılarına doğru ilerliyor. 16 yıl önce Katrina Kasırgası'nın harap ettiği Louisiana, benzer şiddette olması beklenen kasırgaya hazırlanıyor. Ulusal Kasırga Merkezi hızı saatte 210 kilometreyi bulan kasırgayı aşırı tehlikeli olarak nitelendirdi. Uzmanlara göre, aşırı yağışlar eyaletin kıyı bölgelerini bir metre su altında bırakabilir. Başkan Joe Biden kasırga henüz karaya ulaşmadan federal düzeyde acil durum alarmı verdi. Deniz seviyesinin altındaki New Orleans'ta, bazı bölgelerde zorunlu tahliye emri yayınlandı. Eyalet genelinde kasırga sonrası arama kurtarma çalışmaları için 5 bin Ulusal Muhafız görevlendirildi. Elektrik kesintilerine müdahale etmek için 10 bin işçi beklemede. 2005'te Louisiana'da etkili olan Katrina Kasırgası'nda bin 800 kişi yaşamını yitirmiş, on binlerce kişi günlerce kurtarılmayı beklemişti. Ida Kasırgası Küba'yı yıktı geçti: ABD alarmda Ida Kasırgası, Küba'yı vurdu. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı ancak geride maddi hasar bıraktı. Kasırga yönünü ABD'nin güney kıyılarına çevirdi. 16 yıl önce Katrina Kasırgası'nın büyük yıkıma yol açtığı Louisiana eyaleti, benzer şiddette olması beklenen kasırgaya hazırlanıyor.



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