ABD'de iki askeri helikopter havada çarpıştı.

ABD Senatosu, Irak'ın işgal edilmesine imkan tanıyan yetkiyi iptal eden yasa tasarısını kabul etti. ABD Kongresi, 1991'de Körfez Savaşı'nda Irak lideri Saddam Hüseyin'in kuvvetlerinin Kuveyt'ten çıkarılması ve 2002'de ise Irak'ın işgali için Başkan'a askeri güç kullanma yetkisi vermişti. "Saddam Hüseyin'in biyolojik silahlar ürettiği" Irak'ı işgal eden ABD, "istikrar ve demokrasi" vaadiyle "Irak'ı Özgürleştirme Operasyonu"nu başlatmıştı.