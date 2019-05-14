ABD'de iki deniz uçağı havada çarpıştı: 5 ölü 10 yaralı ABD'de iki deniz uçağı havada çarpıştı: 5 ölü 10 yaralı ABD’nin Alaska Eyaleti’nde iki deniz uçağının çarpışması sonucu en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin yaralandığı ve bir kişinin de kaybolduğu öğrenildi.

Haber Merkezi 14 Mayıs 2019, 08:02 Son Güncelleme: 14 Mayıs 2019, 11:10 IHA