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Dünya ABDde iki deniz uçağı havada çarpıştı 5 ölü 10 yaralı
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AMERİKA

ABD'de iki deniz uçağı havada çarpıştı: 5 ölü 10 yaralı

ABD'de iki deniz uçağı havada çarpıştı: 5 ölü 10 yaralı

ABD’nin Alaska Eyaleti’nde iki deniz uçağının çarpışması sonucu en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin yaralandığı ve bir kişinin de kaybolduğu öğrenildi.

Haber Merkezi IHA
Deniz uçağının enkazından çıkartılanlar.
Deniz uçağının enkazından çıkartılanlar.

ABD'nin Alaska Eyaleti'nde bulunan Ketchikan kasabası yakınında iki deniz uçağının havada çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

  • Uçakların lüks yolcu gemileri için taşımacılık yaptığı öğrenilirken Princess Lüks Yolcu Gemisi adına yapılan açıklamada, Havilland DHC-2 Beaver cinsi uçakta 5 kişinin olduğu doğrulandı.

Arşiv: Deniz uçağı

Havilland Otter DHC-3 cinsi diğer deniz uçağında da 11 kişinin bulunduğu belirtildi. Ketchikan Tıp Merkezinde 10 kişinin tedavi gördüğü, 1 kişinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

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