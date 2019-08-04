Dünya ABDde ikinci silahlı saldırı 7 ölü
AMERİKA

ABD’de ikinci silahlı saldırı: 7 ölü

ABD’nin Ohio eyaletinde ikinci silahlı saldırı düzenlendi. Yerel medya, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
ABD’de ikinci silahlı saldırı
ABD’de ikinci silahlı saldırı

ABD’de ikinci bir silahlı saldırı daha meydana geldi. Ohio eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

ABD’nin Texas eyaletindeki bir AVM’de düzenlenen ve 20 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının birkaç saat sonrasında, Ohio eyaletindeki Dayton şehrinin Oregon bölgesinde ikinci silahlı saldırı düzenlendi.
Yerel medya, saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ölü sayısının artabileceği belirtilirken; saldırganlardan birinin olay yerinde etkisiz hale getirildiği, diğerinin olay yerinden siyah bir cip ile kaçtığı iddia edildi.

Saldırı sonrası çekim yapan kişinin "Her yerde ölü insanlar var" dediği duyuldu.

ABD’de ilk silahlı saldırı Texas eyaletindeki bir AVM’de düzenlenmişti.

Saldırıda 20 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandı belirtildi. Bu ikinci saldırı ise ilk saldırının birkaç saat sonrasında, Ohio eyaletindeki Dayton şehrinin Oregon bölgesinde düzenlendi.

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DÜNYA
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ABDde ikinci silahlı saldırı

ABD'de ikinci silahlı saldırı

Teksas'tan sonra bu kez Ohio'da saldırı gerçekleştirildi.
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