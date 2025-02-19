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ABD'de işçi kıyımı başlıyor: Pentagon'a talimat gitti 'Listeleri gönderin'

ABD'de işçi kıyımı başlıyor: Pentagon'a talimat gitti 'Listeleri gönderin'

11:3019/02/2025, Çarşamba
AA
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ABD'li iş adamı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump.
ABD'li iş adamı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump.

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) yakın süre içinde, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) işten çıkarma çalışmalarına başlamasının beklendiği bildirildi.

Washington Post'un, "konuya yakın kaynaklara" dayandırdığı haberinde, DOGE üyelerinin Pentagon'a bugün yaptığı ziyaretin ardından, "binlerce kişinin" işten çıkarılmasının muhtemel olduğu belirtildi.


İsminin gizli tutulmasını isteyen 5 görevli, Pentagon kurumlarından, bünyelerinde çalışan ve "henüz deneme süresini doldurmamış kişilerin" listelerini sunmaları talimatının verildiği bilgisini paylaştı.


DOGE'un tasarruf uygulamalarının geniş çapta yürütülmesi durumunda, bundan, Pentagon'da "araç bakımından sorumlu kaynakçılardan, ofislerdeki idari personele ve son derece uzmanlaşmış silah programlarını denetleyen mühendislere kadar" binlerce sivil çalışanın etkileneceğine dikkati çekildi.


840 milyar dolardan fazla bütçesi olan Savunma Bakanlığının, ABD'nin en büyük federal kurumu olduğu, Pentagon'da, çeşitli alanlarda, aralarında gazilerin de bulunduğu 950 bin sivil çalışanın istihdam edildiği kaydedildi.


Ne olmuştu?

Trump, 9 Şubat Pazar günü Fox News'e verdiği mülakatta, "Orduyu kontrol edelim. Milyarlarca, yüz milyarlarca dolarlık yolsuzluk ve suistimal bulacağız. Biliyorsunuz, halk beni bunun için seçti" şeklinde konuşmuştu.


ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 11 Şubat Salı günü Almanya'nın Stuttgart kentini seyahatinde, Pentagon'u kastederek, "Genel merkezde ele alınması gereken israflar, işten çıkarmalar ve personel sayıları var. Buna hiç şüphe yok" ifadelerine yer vermişti.


ABD hükümeti, Savunma Bakanlığı kurumlarından, deneme sürecindeki çalışanlarının listesini 18 Şubat Salı günü sonuna kadar teslim etmelerini istemişti.



#ABD Savunma Bakanlığı
#DOGE
#Pentagon

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