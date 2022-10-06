Dünya ABDde işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla arttı 203 bin kişi olarak bekleniyordu
AMERİKA

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla arttı: 203 bin kişi olarak bekleniyordu

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 1 Ekim ile biten haftada 219 bine yükselerek beklenenden fazla artış gösterdi. ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

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Haber Merkezi AA
ABDde işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla arttı: 203 bin kişi olarak bekleniyordu
Arşiv.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 1 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 29 bin kişi artarak 219 bine çıktı.

Piyasa beklentilerini geride bırakan işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 203 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 193 binden 190 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 250 artarak 206 bin 500'e çıktı.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 24 Eylül ile biten haftada 15 bin kişi artarak 1 milyon 361 bin seviyesine yükseldi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularında yaşanan artışın iş gücü piyasası koşullarında bir miktar gevşemeye işaret ettiğini belirtti.

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