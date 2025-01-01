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ABD'de kamyon kalabalığa daldı: 10 ölü 30 yaralı

ABD'de kamyon kalabalığa daldı: 10 ölü 30 yaralı

14:411/01/2025, Çarşamba
G: 1/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Polis ekipleri olay yerine müdahalede bulundu.
Polis ekipleri olay yerine müdahalede bulundu.

ABD'nin New Orleans eyaletinin Bourbon Caddesi bölgesinde bir araç kalabalığın arasına daldı. Polisten yapılan açıklamada, olayda 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Haberlerde yer alan bilgilere göre, bir kişinin aracını kalabalığın arasına sürdüğü ve insanlara ateş açtı belirtildi.

ABD'de New Orleans polisi, bir aracın kalabalığa dalması sonrası ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığını bildirdi.



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ABD'de kamyon kalabalığa daldı: 10 ölü 30 yaralı
Dünya / Amerika
01 Ocak, Çarşamba

CBS News muhabiri Kati Weis'a konuşan görgü tanıkları, Bourbon Caddesi'nde bir kamyonun yüksek hızla kalabalığın arasına daldığını, ardından sürücünün araçtan inip silahla ateş etmeye başladığını, polisin de ateşle karşılık verdiğini bildirdi.


Weis, yerde yaralıların tedavi edildiğini gördü

New Orleans Polis Departmanı sözcüsü CBS News'e "ilk raporlar bir arabanın bir grup insana çarpmış olabileceğini gösteriyor. Yaralılar bilinmiyor ancak ölümler bildirildi" dedi.

#ABD
#Kamyon
#Saldırı

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