Dünya ABDde kar fırtınası felaketi büyüyor Otomobilde mahsur kalan kadın can verdi
AMERİKA

ABD’de kar fırtınası felaketi büyüyor: Otomobilde mahsur kalan kadın can verdi

ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası ve dondurucu soğuk yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. ABD Başkanı Biden, New York eyaletine federal destek için onay verirken karda mahsur kalan bir kadının donarak yaşamını yitirdiği görüntüler ortaya çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
ABD’de kar fırtınası felaketi büyüyor: Otomobilde mahsur kalan kadın can verdi
ABD'de kar hayatı zorlaştırıyor

ABD soğuk hava ve fırtınanın etkisinden çıkamıyor… Son günlerde etkisini artıran soğuk hava dalgası ve fırtına bölgede yaşamı adeta donma noktasına getirdi.

New York’un en büyük ikinci kenti olan Buffalo’da Cuma günü başlayan ve haftasonu boyunca devam eden fırtınada kar seviyesinin 1.2 metreye ulaşmasının ardından yağış devam ederken, ekipler karları temizlemeye çalışıyor. Kent valisi fırtınayı “hayatta bir kez görülebilecek” bir hava felaketi olarak niteledi.

Öte yandan dondurucu soğuk hava fırtınasının etkisini gözler önüne seren bir görüntü uluslararası kamuoyunda gündem oldu. Buffalo’da yaşayan 22 yaşındaki Anndel Taylor isimli bir kadının kar fırtınası sırasında otomobilinde mahsur kaldığı ve donarak yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ortaya çıkan videoda işten eve dönen kadının yolda mahsur kaldığı ve 18 saat boyunca kurtarılmayı beklediği görülüyor. Taylor’un ölmeden önce ailesine bir video gönderdiği ve aracın içinde mahsur kaldığı belirtildi.

EN AZ 57 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yapılan açıklamada Buffalo ve Erie County bölgelerinde ölü sayısının 27’ye çıktığı belirtilirken ABD Başkanı Joe Biden’dan da bir açıklama geldi. Biden, en az 27 kişinin ölümüne neden olan fırtınanın etkisi altında kalan New York eyaletine federal destek için onay verdi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada New York’un Buffalo kentinde görülen fırtına nedeniyle binlerce kişinin de elektriksiz kaldığı ifade edildi.

Öte yandan Buffalo ve Erie County bölgeleri de dahil olmak üzere ABD genelinde 57 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

ABD'de görülmemiş kar fırtınası: Bir metreyi geçti ölü sayısı 50'ye çıktı
FOTOĞRAF 17
Title
ABD’nin büyük bir kesimini etkisi altına alan kar fırtınası devam ediyor. Anadolu Ajansı, kar fırtınasının en çok etkili olduğu Buffalo kentinde felaketin boyutlarını görüntüledi.
Title
Kar kalınlığının bir metreyi aştığı kentte araçların trafiğe çıkışı yasaklandı.
Title
Amerikalılar yoğun ve uzun kar yağışı korkusuyla marketlerdeki temel gıda malzemelerini tüketti, marketlerin rafları boşaltıldı. Yerel kaynaklara göre bir süper markette yağmalama olayları da yaşandı.
Title
Kar fırtınasında mahsur kalan Buffalo kentinin bazı sakinleri Noel’i itfaiye binalarında kutladı.
Title
ABD’de milyonlarca kişi kar fırtınası nedeniyle elektriksiz kaldı.
Title
New York’a bağlı Erie İlçe yöneticisi Mark Poloncarz, yaptığı açıklamada, ilçede elektrikleri kesik olan ev ve iş yerlerinin yüzde 94’üne elektrik verildiğini ancak halen 12 bin ev ve iş yerinde elektriklerin kesik olduğunu belirtti.
Title
Poloncarz, gün içinde de yaklaşık 20 santimetre kalınlığında kar yağmasını beklediklerini ifade ederek, Bu korkunç bir durum. Sokakları açmaya ve temizlemeye ve henüz temizlenmemiş alanlara girmeye çalıştığımız için bu iyi olmadı. dedi.
Title
Erie ilçesinde kar fırtınasında ölenlerin sayısının bir günde 13’ten 27’ye yükseldiği bildirildi.
Title
Associated Press’in ülke genelinde topladığı verilere göre New Yorkta kar fırtınası kaynaklı ölü sayısı 27’ye çıkarken, Ohioda 10, Kansas ve Kentuckyde 3er, Coloradoda 2, Missouri, Tenessee ve Wisconsinde birer kişi olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 50ye ulaştı.
Title
Diğer taraftan Amerikan NBC televizyonuna göre Colorado, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Nebraska, New York, Ohio, Oklahoma, Tennessee ve Wisconsin eyaletlerinde 55 kişi hayatını kaybetti.
Title
Kanadadaki Büyük Göllerden Meksika sınırındaki Rio Grandeye kadar kapsamı genişleyen ölümcül kar fırtınası, ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 60ını olumsuz etkiledi.
Title
Uçuş takip sitesi FlightAware, ABD’de son 4 günde yaklaşık 13 bin uçuşun iptal edildiğini bildirdi.
Title
ABDde, 21 Aralıkta ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, nesilde bir kez görülebilecek şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulunmuştu.
Title
Ulusal Hava Durumu Servisi (NOAA), ülkenin bazı bölgelerinde son 40 yıldır yaşanmamış soğuk hava şartlarının yaklaştığını duyurmuştu.
Title
Hava durumu servisi, Yoğun kar yağışının, seyahatleri çok zor veya imkansız hale getirebileceğine ve hayati tehlike oluşturabileceğine işaret etmişti.
Title
Ayrıca, soğuk havanın etkisiyle oluşacak fırtınanın, ülkenin Kanada sınırındaki Great Lakes bölgesinde 3. kategorideki kasırganın basıncına eş değer olacağı bilgisi paylaşılmıştı.Fırtına nedeniyle New Jerseynin Manhattana bakan kıyı şeridindeki bazı hastane ve iş yerlerinin giriş katları, taşan Hudson Nehrinin suları altında kalırken sele maruz kalan birçok araç zarar görmüştü.
Title
Queens ve Brooklynin kıyı bölgeleri de yükselen okyanus sularından zarar görürken şiddetli rüzgarın getirdiği dalgalar kıyı şeridindeki bazı caddeleri ve yaşam alanlarını kullanılamaz hale getirmişti.
ABD'de görülmemiş kar fırtınası: Bir metreyi geçti ölü sayısı 50'ye çıktı
ABD ve Kanada'yı etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle ölü sayısı artıyor. ABD'de aşırı soğuk nedeniyle 50 kişi yaşamını yitirdi. Nesilde bir kez görülen kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkış yasaklandı, marketlerde raflar boşaldı.


2023te de yeni müjdeler gelebilir

'2023'te de yeni müjdeler gelebilir'

Yeni doğalgaz keşifleri enerjide dışa bağımlılığı hızla azaltacak.
2022ye damga vurdular

2022'ye damga vurdular

Türkiye'de en çok izlenen 10 sinema filmi belli oldu.
Sabiha Gökçen Havalimanında 24 Aralıkta dış hat gelen yolcuda rekor kırıldı: Tarihi zirveleri aşmaya başladık

​Servis, minibüs, tam bilet, öğrenci bileti ve taksi ne kadar oldu?

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'deki doğal gaz müjdesini açıkladı.

İki ülke arasındaki gerilim had safhaya ulaştı.

Bir yıl boyunca incelendi: Hareketlilik ve kayma görülmedi.

​Bakan Dönmez'den Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.