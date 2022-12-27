ABD’de kar fırtınası felaketi büyüyor: Otomobilde mahsur kalan kadın can verdi

ABD soğuk hava ve fırtınanın etkisinden çıkamıyor… Son günlerde etkisini artıran soğuk hava dalgası ve fırtına bölgede yaşamı adeta donma noktasına getirdi.

New York’un en büyük ikinci kenti olan Buffalo’da Cuma günü başlayan ve haftasonu boyunca devam eden fırtınada kar seviyesinin 1.2 metreye ulaşmasının ardından yağış devam ederken, ekipler karları temizlemeye çalışıyor. Kent valisi fırtınayı “hayatta bir kez görülebilecek” bir hava felaketi olarak niteledi.

Öte yandan dondurucu soğuk hava fırtınasının etkisini gözler önüne seren bir görüntü uluslararası kamuoyunda gündem oldu. Buffalo’da yaşayan 22 yaşındaki Anndel Taylor isimli bir kadının kar fırtınası sırasında otomobilinde mahsur kaldığı ve donarak yaşamını yitirdiği açıklandı.

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Ortaya çıkan videoda işten eve dönen kadının yolda mahsur kaldığı ve 18 saat boyunca kurtarılmayı beklediği görülüyor. Taylor’un ölmeden önce ailesine bir video gönderdiği ve aracın içinde mahsur kaldığı belirtildi.

EN AZ 57 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yapılan açıklamada Buffalo ve Erie County bölgelerinde ölü sayısının 27’ye çıktığı belirtilirken ABD Başkanı Joe Biden’dan da bir açıklama geldi. Biden, en az 27 kişinin ölümüne neden olan fırtınanın etkisi altında kalan New York eyaletine federal destek için onay verdi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada New York’un Buffalo kentinde görülen fırtına nedeniyle binlerce kişinin de elektriksiz kaldığı ifade edildi.

Öte yandan Buffalo ve Erie County bölgeleri de dahil olmak üzere ABD genelinde 57 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

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