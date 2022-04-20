Dünya ABDde Katolik kilisesinden rekor tazminat Cinsel taciz kurbanlarına 87,5 milyon dolar ödeyecek
AMERİKA

ABD'de Katolik kilisesinden rekor tazminat: Cinsel taciz kurbanlarına 87,5 milyon dolar ödeyecek

ABD’nin New Jersey eyaletinde Katolik piskoposluğunun kilisede cinsel tacize uğrayan yaklaşık 300 mağdura 87,5 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
ABDde Katolik kilisesinden rekor tazminat: Cinsel taciz kurbanlarına 87,5 milyon dolar ödeyecek
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ABD’nin New Jersey eyaletinde Katolik piskoposluğunun kilisede cinsel tacize uğrayan yaklaşık 300 mağdura 87,5 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

ABD medyasında yerel alan haberlere göre, New Jersey'nin güneyindeki altı ilçeyi kapsayan Camden Piskoposluğu ile davacılar arasında varılan anlaşma onaylanması için mahkemeye sunuldu.

300 KİŞİYE 87,5 MİLYON DOLAR TAZMİNAT

Anlaşmada, New Jersey Katolik piskoposluğunun cinsel taciz kurbanı yaklaşık 300 kişiye toplam 87,5 milyon dolar tazminat ödemeye razı olduğu belirtildi.

Piskopos Dennis Sullivan, yaptığı yazılı açıklamada, "Piskoposluğumuzda cinsel istismardan etkilenen herkese en içten özürlerimi ifade etmek istiyorum. New Jersey Camden Piskoposluğu tarihindeki bu korkunç bölüm bir daha asla olmayacak.” ifadelerine yer verdi.

KİLİSEDE CİNSEL TACİZ DAVALARINDA EN BÜYÜK TAZMİNAT

Mahkemenin onaylaması halinde anlaşmanın bugüne kadar ABD’deki Katolik kiliselerinde yaşanan cinsel taciz olayları üzerine açılan davalar sonucu anlaşmaya varılan en büyük tazminat miktarı olacağı kaydedildi.

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