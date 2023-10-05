ABD'de kırmızı alarm: Sağlık çalışanlarından ülke tarihinin en büyük grevi

ABD sağlık sektöründen gelen grev haberiyle sarsıldı. Sağlık sektöründe hizmet sağlayan Kaiser Permanente firmasının 75 bin sendikalı çalışanı iş bıraktı.

Grev, Kaliforniya, Kolorado, Washington, Virginia ve Oregon eyaletlerini kapsıyor.

Sendika; genel zamlar, dış kaynak kullanımı, taşeron işçilere yönelik güvenceler ve emeklilik alanında iyileştirmeler gibi birçok konuda taleplerini dile getirdi.