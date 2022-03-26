​ABD'de kızın boynuna basmakla suçlanan polis memuru istifa etti.

Kenosha, Wisconsin'deki okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan Shawn Guetschow'un 4 Mart'ta öğle yemeği saatinde iki öğrenci arasında çıkan kavganın görüntülerini yayınladı.

Guetschow, videoda düşerek kafasını masaya çarpmadan önce genç kızla tartışırken görülüyor.

Daha sonra, kadının kafasını yere doğru iterken ve dizini yaklaşık yarım dakika boyunca boynuna yerleştirirken yakalanıyor. Ardından, onu kelepçelediği ve kafeteryadan çıkardığı görülüyor.

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12 yaşındaki kızın babası Jerrel Perez, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında memura karşı çıktı ve ona karşı suç duyurusunda bulunulması çağrısında bulundu.

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"Aşağılanmış. Travma geçirdi. Baba, okula gitmek istemiyorum diye her gün duymak zorundayım." dedi "Bu beni kırıyor çünkü ona yardım etmek için orada değildim" diye ekledi.

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Polis memuru istifa etti

Olaydan sonra Guetschow ücretli izne çıkarıldı, ancak daha sonra Salı günü okuldaki yarı zamanlı işinden istifa etti. Guetschow, istifa mektubunda okul yönetiminin kendisine destek vermediğinden ve olayın ailesine ağır bir yük bindirdiğinden şikayet etti.