Dünya ABDde kızın boynuna basmakla suçlanan polis memuru istifa etti
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ABD'de kızın boynuna basmakla suçlanan polis memuru istifa etti

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha'da görevli polis memuru, öğrenciler arasında çıkan tartışmaya müdahale ettikten sonra onu dizginlemek için 12 yaşındaki bir kızın boynuna diz çöktüğünü gösteren güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması üzerine görevinden istifa etti. Olay, Derek Chauvin'in Mayıs 2020'de Minneapolis'te yaklaşık dokuz dakika boyunca boynunda diz çökmesiyle George Floyd'a karşı kullanılan ve dünya çapında protestolara yol açan davranışa benzetildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABDde kızın boynuna basmakla suçlanan polis memuru istifa etti
​ABD'de kızın boynuna basmakla suçlanan polis memuru istifa etti.

Kenosha, Wisconsin'deki okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan Shawn Guetschow'un 4 Mart'ta öğle yemeği saatinde iki öğrenci arasında çıkan kavganın görüntülerini yayınladı.

Guetschow, videoda düşerek kafasını masaya çarpmadan önce genç kızla tartışırken görülüyor.

George Floyd ölümünün birinci yılında New York'ta anıldı
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George Floyd ölümünün birinci yılında New York'ta anıldı
ABD'de siyahi hakları konusunda sembolleşen George Floyd, ölümünün birinci yılında Minneapolis'te vurulduğu sokak başta olmak üzere, ABD'nin bazı merkezlerinde ve yurt dışı temsilciliklerinde anıldı.

New York'ta George Floyd'u anmak için Cadman Plaza önünde program düzenlendi.

Daha sonra, kadının kafasını yere doğru iterken ve dizini yaklaşık yarım dakika boyunca boynuna yerleştirirken yakalanıyor. Ardından, onu kelepçelediği ve kafeteryadan çıkardığı görülüyor.

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12 yaşındaki kızın babası Jerrel Perez, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında memura karşı çıktı ve ona karşı suç duyurusunda bulunulması çağrısında bulundu.

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"Aşağılanmış. Travma geçirdi. Baba, okula gitmek istemiyorum diye her gün duymak zorundayım." dedi "Bu beni kırıyor çünkü ona yardım etmek için orada değildim" diye ekledi.

Polis memuru istifa etti

Olaydan sonra Guetschow ücretli izne çıkarıldı, ancak daha sonra Salı günü okuldaki yarı zamanlı işinden istifa etti. Guetschow, istifa mektubunda okul yönetiminin kendisine destek vermediğinden ve olayın ailesine ağır bir yük bindirdiğinden şikayet etti.

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