Dünya ABDde korkutan koronavirüs tahmini 4 ayda 81 bin kişi ölecek
KORONAVİRÜS

ABD'de korkutan koronavirüs tahmini: 4 ayda 81 bin kişi ölecek

ABD’de yapılan araştırmada, sosyal mesafe önlemlerine rağmen 4 ay içinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin 80 bini aşabileceği tahmini yapıldı. İnsanların sosyal mesafe kurallarını hafifletmesi durumunda ise salgının gidişatının keskin bir şekilde daha kötü yönde değişeceği uyarısında bulunuldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) araştırmacıları, Kovid-19'la ilgili yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki verileri inceledi.

Yaş, cinsiyet, önceden var olan sağlık sorunları, hastaneye yatış ve ölüm oranları gibi bilgileri değerlendiren araştırmacılar; eyaletlerdeki hastanelerin yoğun bakım ve ventilatör kapasitelerini analiz ederek öngörüde bulundu.

Mevcut eğilimlere dayanarak, araştırmacıların yaptığı modellemeye göre, nisanın ikinci haftasından itibaren ülkedeki salgının kapasiteyi çok aşacağı ve ölüm rakamlarının günde 2 bin 300'lere kadar olabileceği uyarısı yapıldı.

Analizde, gelecek 4 ay içinde ABD'de yaklaşık 81 bin kişinin virüs nedeniyle öleceğinin tahmin edildiğinin altı çizildi.

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"Bu tahminlerimiz, yenilikçi yollar bulunmasına yardımcı olur"

IHME Direktörü Christopher Murray, sosyal mesafe tedbirlerine uyulması halinde bile öngörülen gidişatın bu yönde olduğunu vurguladı.

İnsanların sosyal mesafe kurallarını hafifletmesi durumunda ise salgının gidişatının keskin bir şekilde daha kötü yönde değişeceği uyarısında bulunan Murray, şunları kaydetti:

"Umarız bu tahminlerimiz, sağlık sektöründeki liderlere, önümüzdeki haftalarda hizmetlerine ihtiyaç duyacakları hastalara yönelik kaliteli bakım sunmak için bir an önce yenilikçi yollar bulmalarına yardımcı olur."

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