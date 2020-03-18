Dünya ABDde koronavirüs kabusu büyüyor 24 saat içerisinde bine yakın vaka
KORONAVİRÜS

ABD'de koronavirüs kabusu büyüyor: 24 saat içerisinde bine yakın vaka

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 7 bin 323'e, ölü sayısının ise 115'e yükseldiği bildirildi. Ülkedeki yeni tip koronavirüs kaynaklı vaka sayısı son 24 saat içinde bin civarında arttı. Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde test kitlerinin daha yaygın olarak dağıtılmaya başlanmasıyla beraber vaka sayısının her geçen gün artması dikkat çekti.

Haber Merkezi AA
Ülke genelinde test kitlerinin yaygın olarak dağıtılmasıyla vaka sayısı gitgide artmaya başladı.
Ülke genelinde test kitlerinin yaygın olarak dağıtılmasıyla vaka sayısı gitgide artmaya başladı.

Ülkedeki virüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı rakamlara göre, Kovid-19 vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Ölü sayısı 115

  • Çarşamba günü yapılan son güncellemeye göre ABD genelindeki koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 115'e, vaka sayısı ise 7 bin 323'ye yükseldi. Dün 6 bin 300 düzeyinde olan vaka sayısının son 24 saatte bin civarında artarak, 7 bin 300'e ulaşması ise dikkat çekti.

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Söz konusu ölümlerin 55'i virüsün ABD'de ilk görüldüğü eyalet olan Washington'dan rapor edilirken, New York'ta 16, Kaliforniya'da ise 13 ölüm haberi rapor edildi.

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Vaka sayısı her geçen gün artıyor

  • Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde test kitlerinin daha yaygın olarak dağıtılmaya başlanmasıyla beraber vaka sayısının her geçen gün artması dikkat çekti.

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