ABD’de salgının başından itibaren en yüksek rakam: Bir günde 4 bin 134 kişi hayatını kaybetti

ABD’de koronavirüs salgınında vaka ve can kaybı sayısı artıyor. Ülkede son bir günde koronavirüs nedeniyle 4 bin 134 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 274 bin 190 koronavirüs tespit edildi. Salgının başından bu yana günlük olarak en fazla can kaybı verildi.

ABD’de dün ise 268 bin 840 koronavirüs vakası tespit edilmiş 3 bin 920 kişi hayatını kaybetti. Bugün ise 4 bin 134 kişi hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS ABD'de koronavirüs tablosu: Ölenlerin sayısı 370 bini geçti

Ülke genelinde son bir haftada 19 bin 230 kişi koronavirüs nedeniyle can verirken bir milyon 614 bin 756 koronavirüs vakası tespit edildi.

Koronavirüs salgınından en faza etkilenen ülke olan ABD’de toplam vaka sayısı 22 milyon 132 bin 45’e yükselirken, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 374 bin 124 olarak açıklandı.

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