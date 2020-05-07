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Dünya ABDde koronavirüsten finansal olarak en çok Latinler ile siyahileri etkiledi
AMERİKA

ABD'de koronavirüsten finansal olarak en çok Latinler ile siyahileri etkiledi

ABD’de yeni yapılan bir ankette, koronovirüs salgınından finansal olarak en çok etkilenen kesimin, 'renkli' tabir edilen gruba dahil edilen Latin ve Afro-Amerikanlar (siyahi) olduğu öne sürüldü.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

AP-NORC anket şirketi tarafından 16-20 Nisan tarihlerinde yapılan araştırma raporunda, "Renkli insanlar ölümcül koronavirüs tarafından Amerika ortalamasından daha fazla vurulmakla kalmadı, aynı zamanda salgının finansal etkisinin yükünü de taşıyor." ifadelerine yer verildi.

Virüsün mali etkileri ile ilgili 1057 kişi üzerinde yapılan çalışma sonucunda, Hispanik Amerikalıların en çok zarar gören grup olduğu ortaya çıkarken, ikinci sırada siyahi Amerikalıların geldiği, iki grubun da salgın döneminde faturalarını ödemekte ciddi zorluk yaşadığı belirtildi.

  • Ankete göre, salgın döneminde, Hispaniklerin yüzde 61’i gelir kaybı yaşadığını vurgularken bu oran Amerika genelinde yüzde 46’da kaldı.

Amerika genelinde salgından dolayı, yüzde 17’lik bir grup en az bir faturayı ödeyemediğini dile getirirken bu oran siyahiler için yüzde 27, Latinler için ise yüzde 37 oranında seyretti.

"POLİTİKALAR DÜZELTİLMEZSE TARİH TEKERRÜR EDECEKTİR"

Anket sonuçları ile ilgili açıklama yapan Ekonomi Politikaları Enstitüsü Direktörü Valerie Wilson, "Gelir, servet, istihdam ücretleri, ırksal ayrımcılık gibi politika eksikliklerinin düzeltilmemesi durumunda bu oranlarla ilgili tarih tekerrür edecektir." ifadelerini kullandı.

  • Aynı ankete göre, bir yakınında Kovid-19 görüldüğünü belirten Amerikalıların genel ortalaması yüzde 12 iken bu oran siyahi vatandaş gruplarında yüzde 21 olarak tespit edildi.

Öte yandan, aynı kurumun daha önce ABD'nin belirli bir bölgesi için düzenlediği bir ankette ise Kovid-19 kaynaklı ölümlerin üçte birinin, bölge nüfusunun sadece yüzde 14’ünü oluşturmalarına rağmen Afro-Amerikalılarda görüldüğü belirlenmişti.

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ABD'de koronavirüs salgını kontrol altına alınamıyor. Vaka sayısı 1 milyonu aşarken, ölü sayısı 60 bini geçti. Dünyanın en renkli kentlerinden biri olan New York adeta hayalet kente büründü. Şehirdeki hastaneler yetersiz kalırken, morglar cesetlerle doldu taştı. ABD medyası, morglardan birinin önünde yer alan iki kamyonette 100'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu açıkladı. Bölge halkının kötü koku şikayeti ile tespit edilen cesetler, yaşanan krizin boyutunu ortaya koydu.


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