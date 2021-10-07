Dünya ABDde Kovid-19a ilişkin korku yayan kişiye hapis ve para cezası
AMERİKA

ABD'de Kovid-19'a ilişkin korku yayan kişiye hapis ve para cezası

ABD'de bir kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda yanlış haberler yayarak halkta korku ve paniğe neden olduğu gerekçesiyle 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Haber Merkezi AA
ABDde Kovid-19a ilişkin korku yayan kişiye hapis ve para cezası
ABD'de Kovid-19'a ilişkin korku yayan kişiye hapis ve para cezası .

ABD'de bir kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda yanlış haberler yayarak halkta korku ve paniğe neden olduğu gerekçesiyle 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ABD Adalet Bakanlığı, Teksaslı Christopher Charles Perez’in geçen yıl Facebook hesabından, biyolojik silahlarla ilgili yanlış ve uydurma haberler yaydığı ve halkta korku ve panik yarattığı gerekçesiyle iki kez ceza aldığını açıkladı.

HAPİS VE PARA CEZASI

Perez'in, 15 ay hapis cezası ve 1000 dolar para cezası aldığı belirtildi.

40 yaşındaki Perez, geçen yıl nisan ayında Facebook üzerinden yayınladığı tehdit mesajında, Kovid-19'a yakalanmış bir kişiye para karşılığında San Antonio'da bir süpermarkette satılan ürünleri yalattığını ileri sürmüştü.

Soruşturma sonucunda Perez’in iddia ettiği eylemi gerçekleştirmediği ortaya çıktı.

ALDIĞI CEZA SUÇUN CİDDİYETİNİ ORTAYA KOYUYOR

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) San Antonio yetkilisi Christoper Combs, yaptığı açıklamada, tehdit gerçek olmasa bile Kovid-19'u biyolojik silah olarak kullanmaya çalışmanın hukuki sonuçları olduğunu belirtti.

Combs "Perez, eylemiyle korku ve panik yaratmaya çalıştı. Bugün aldığı ceza, suçun ciddiyetini ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Soruşturma FBI'ın Ortak Terörizm Görev Gücü ve Kitle İmha Silahları personeli tarafından yürütüldü.

Facebook, dezenformasyon içeren 20 milyondan fazla gönderiyi sildiğini ve bu tür gönderileri birden fazla kez yayan 3000 civarında hesabı kapattığını açıklamıştı.

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