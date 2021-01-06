Dünya ABDde kritik Kongre oturumu başladı Trump seçim sonuçlarına karşı direniyor
ABD SEÇİMLERİ

ABD'de kritik Kongre oturumu başladı: Trump seçim sonuçlarına karşı direniyor

ABD'de 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği Kongre oturumu, siyasi tartışmaların gölgesinde başladı. ABD Başkanı Trump, oturuma başkanlık edecek Başkan Yardımcısı Mike Pence'in "delege oylarını geçersiz saymasını" talep ediyor. Pence'in ise bu yönde bir adım atması beklenmiyor. Trump destekçileri ise Kongre binasına doğru yürüyüşe geçti.

Haber Merkezi AA
ABD'de Trump destekçileri polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi
ABD'de Trump destekçileri polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi

ABD Kongresi, tüm Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin katılımıyla ortak oturumda bir araya geldi.

Ülkedeki seçim yasalarına göre, 14 Aralık 2020'de tüm eyaletlerdeki Seçiciler Kurulu delegelerinin kullandığı oyların tek tek sayılıp ardından seçim sonuçlarının tescil edileceği ortak oturum, Başkan Donald Trump'ın "sonuçları kabul etmeyeceğim" açıklamalarının gölgesinde gerçekleştiriliyor.

Trump sokakları karıştırdı: Protestocular kongre binasına yürüyor
FOTOĞRAF 13
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ABD'nin başkenti Washington DC'de toplanan Trump destekçileri, Trump'ın Beyaz Saray yakınlarındaki Ellipse'de yaptığı konuşmanın ardından Kongre binasına yürüdü.
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Protestocular, seçimlerin sonuçlarının resmileşmesine yönelik oturumun yapıldığı Kongre binası önünde zaman zaman karşıt gruplar ve polis ile karşı karşıya geldi ve arbede yaşandı.
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Bir grup protestocunun barikatları yıkarak Kongre binasına girmek istemesinin ardından, polis binaya giriş ve çıkışları güvenlik nedeniyle kapattı.
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Öte yandan Temsilciler Meclisi üyelerinin ofislerinin bulunduğu Cannon binası da kısa süreliğine tahliye edildi.
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ABD'de Trump destekçilerinin gösterisi nedeniyle Kongre binası kapatıldı
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ABD'de Trump destekçilerinin gösterisi nedeniyle Kongre binası kapatıldı
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ABD'de Trump destekçilerinin gösterisi nedeniyle Kongre binası kapatıldı
Title
ABD'de Trump destekçilerinin gösterisi nedeniyle Kongre binası kapatıldı
Title
ABD'de Trump destekçilerinin gösterisi nedeniyle Kongre binası kapatıldı
Title
ABD'de Trump destekçilerinin gösterisi nedeniyle Kongre binası kapatıldı
Title
ABD'de Trump destekçilerinin gösterisi nedeniyle Kongre binası kapatıldı
Title
ABD'de Trump destekçilerinin gösterisi nedeniyle Kongre binası kapatıldı
Title
ABD'de Trump destekçilerinin gösterisi nedeniyle Kongre binası kapatıldı
Trump sokakları karıştırdı: Protestocular kongre binasına yürüyor
ABD'nin başkenti Washington DC'de seçim sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto eden Trump destekçilerinin gösterileri nedeniyle Kongre binasına giriş çıkışlar kapatıldı.


Büyük oranda "seremonik" olarak kabul edilen oturum, kaotik 3 Kasım 2020 seçimleri ve sonuçlarına ilişkin tartışmalar nedeniyle bu yıl büyük önem taşıyor.

Oturumdan kısa süre önce Washington'da destekçilerine hitap eden Trump, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence'in "delege oylarını kabul etmeyip, Cumhuriyetçiler lehine yeniden tescil edilmesi" için geri göndermesi gerektiğini savundu.

Pence'ten ise bu yönde adım atacağına yönelik herhangi bir işaret gelmezken, Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, "Pence'in Trump'a böyle bir şey yapamayacağını söylediği" iddia edildi.

ABD'de Trump destekçileri ile polis birbirine girdi
OYNAT 00:54
ABD'de Trump destekçileri ile polis birbirine girdi
ABD'de Başkan Donald Trump'ın destekçileri ile polis arasında arbede çıktı. Freedom Plaza önünde toplanan yüzlerce gösterici, Donald Trump'a destek ve 'oyların çalındığına' ilişkin sloganlar attı. Yerel medya, göstericilerden altısının arbede sonrası polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.


Ortak oturumda ne bekleniyor?

Bu siyasi tartışmalar altında başlayan ortak oturumda, Seçiciler Kurulunda yer alan her bir eyaletin delegelerinin 14 Aralık 2020'de kullandığı oylar, Pence'in önüne kapalı zarflar içinde sunulacak.

Pence'in zarfları alfabetik sıraya göre açıp, tek tek eyaletlerdeki delege oylarının hangi başkan adayı için kullanıldığını okuması gerekiyor.

Kongre kurallarına göre, her iki kanattan en az birer isim bu işleme itiraz ederse, o zaman Senato ve Temsilciler Meclisi kendi içinde konuyu tartışacak.

2 saatlik bu tartışma bölümünün ardından Kongrenin her iki kanadında da itirazların kabul edilip edilmemesine yönelik oylama yapılacak. İtirazın, kabul edilebilmesi için her iki kanatta da salt çoğunluğun oyunu alması gerekiyor.

Temsilciler Meclisinde, Demokratlar çoğunlukta olduğu ve Senatoda da birden fazla Cumhuriyetçi isim Joe Biden'ın seçimleri kazandığını kabul ettiği için 2 saatlik tartışma bölümünün ardından "delege oylarının sayılacağı" asıl bölüme devam edilmesi ve seçim sonuçlarının Biden lehine tescil edilmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, uzunca bir süredir Cumhuriyetçi Kongre üyelerine çağrıda bulunarak, seçim sonuçlarına itiraz etmelerini ve 6 Ocak'ta sonuçları tescil etmemelerini istiyordu.

3 Kasım 2020'de yapılan tartışmalı başkanlık seçimlerinin ardından 14 Aralık 2020'de ülke genelindeki 538 delege oylarını kullanmış, Demokrat aday Biden 306 delegeyle seçimleri kazanmıştı.

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