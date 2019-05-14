Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya ABDde kundaklanan Diyanet Camisi için yardım kampanyası düzenlendi
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AMERİKA

ABD'de kundaklanan Diyanet Camisi için yardım kampanyası düzenlendi

ABD'de kundaklanan Diyanet Camisi için yardım kampanyası düzenlendi

ABD'nin Connecticut eyaletinde kundaklanan New Haven Diyanet Camisi için yardım kampanyası başlatıldı. Amerika Diyanet Merkezi Başkanı Dr. Kanca, "New Haven Diyanet Camimizde İslamofobik bir saldırı sonrası meydana gelen hasarın giderilmesi için Türk Amerikan toplumunu ve bütün Müslümanları, hatta vicdan sahibi tüm insanları bu yaraları sarmaya davet ediyorum" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken büyük çapta hasar meydana geldi.
Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken büyük çapta hasar meydana geldi.

ABD'nin Connecticut eyaletinin New Haven kentinde kundaklanan Diyanet Camisi için yardım kampanyası başlatıldı.

  • Amerika Diyanet Merkezinin (DCA) internet sitesinde, "New Haven Camisi'ne Destek" başlığıyla açılan kampanyada kundaklanan camiyi onarmak için yardım çağrısında bulunuldu.

DCA Başkanı Dr. Fatih Kanca, "Bölgede yaşayan Türk toplumunun emekleriyle ve Diyanet İşleri Başkanlığının katkılarıyla bugüne kadar inşaatı devam eden New Haven Diyanet Camimizde İslamofobik bir saldırı sonrası meydana gelen hasarın giderilmesi için Türk Amerikan toplumunu ve bütün Müslümanları, hatta vicdan sahibi tüm insanları bu yaraları sarmaya davet ediyorum." dedi.

Kanca, şöyle devam etti:

"İnsanlığın kendini en güvende hissetmesi gereken yer olan bir mabede yapılan nefret dolu saldırının izlerini silmek için bugün sivil toplum kurumlarının, inisiyatif sahiplerinin ve tüm kardeşlerimizin bu hassas meselede birlikte hareket etmesi tarihi bir görevdir. İslam karşıtlığına dayalı duygularla kutsal mabedimize karşı yapılan saldırıyı, her zaman olduğu gibi bu kez de milletimizin, içerisinde bulunduğumuz rahmet ayında madden ve manen telafi edeceğine dair inancım tamdır."

Kanca, kundaklanan caminin DCA öncülüğünde başlatılan kampanyayla yeniden imar edileceğini belirterek "Bir an önce çocuklarımızın mektebi, yetişkinlerimizin de mabedi olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yardım kampanyasında, camide meydana gelen hasarın 500 bin dolardan fazla olduğu kaydedilerek, resmi soruşturma ve sigorta işlemleri tamamlanana kadar ilk aşama için 100 bin dolar toplanmasının hedeflendiği belirtildi.

REKLAM

Eyalet valisinden destek

Connecticut Valisi Ned Lamont da camiyi ziyaret ederek soruşturmayı sürdüren polis ve itfaiye departmanından kundaklama hakkında bilgi aldı.

Lamont, olay yerinde bulunan New York ve Boston başkonsolosluklarından Türk yetkililere ve cami yönetimine, duyduğu üzüntüyü dile getirerek her türlü yardıma hazır olduklarını vurguladı.

Vali Lamont, Twitter'dan da "Dini bir kuruma yapılan nefret dolu bu saldırı iğrenç ve dehşet verici. Devletimizde veya milletimizde bu saldırının yeri yoktur. Soruşturmanın sürdürülmesi ve sorumluların hesap vermesinden emin olmak için yerel yetkililerle çalışacağız." paylaşımında bulundu.

Soruşturmayı yürüten yerel yetkililer, kundaklamaya ilişkin bilgi paylaşımı için 2 bin 500 dolar, Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Connecticut Ofisi de yangına sebep olan fail veya faillerin bulunması için 10 bin dolar ödül koyduğunu duyurdu.

Pazar günü saat 16.30 sularında caminin giriş kısmında kundaklama sonucu başladığı belirtilen yangın, dış cepheden üçüncü kata ulaşmış, yerel itfaiye teşkilatının yaklaşık bir saat süren çabaları sonucu kontrol altına alınabilmişti.

Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken büyük çapta hasar meydana geldiği tespit edilen camide, özellikle söndürme işlemi esnasında kullanılan tonlarca su nedeniyle binanın yanmayan büyük bölümünde buna bağlı hasarlar meydana geldiği kaydedilmişti.

ABD'de bulunan Diyanet Camii kundaklandı
DÜNYA
ABD'de bulunan Diyanet Camii kundaklandı
Derenin yönü değiştirilecek

Derenin yönü değiştirilecek

Uçuruma yuvarlanan muhabiri arama çalışmaları sürüyor.
Ercan Günkumpası biliyordu

Ercan Gün
kumpası biliyordu

Erdoğan narkoz etkisindeyken harekete geçme kararı almışlar.
Kıskıvrak yakalandı

Kıskıvrak yakalandı

​Polis aracını görünce 'Makas atim mi' demişti.
Gelen gidemiyor

Gelen gidemiyor

​'Türkiye'nin Maldivleri'ni her gün binlerce kişi ziyaret ediyor.
Yüzünü El Hamra'ya çeviren şehir

Yüzünü El Hamra'ya çeviren şehir

Üç tepe üzerine kurulmuş eşsiz şehir Granada.
İhraç sayısı<br>1500'ü aştı

İhraç sayısı
1500'ü aştı

TSK'dan ihraç edilen personel sayısı açıklandı.
İftara sizdeyim konum atın

İftara sizdeyim konum atın

Binali Yıldırım, gençlerin davetine kayıtsız kalmadı.
300 milyar<br>dolarlık cevap

300 milyar
dolarlık cevap

​Çin'in misillemesine ABD'den jet yanıt.
Üs bölgesine<br>taciz ateşi

Üs bölgesine
taciz ateşi

​Kuzey Irak'ta 1 askerimiz şehit oldu.
Transfer dersi

Transfer dersi

​130 bin euroya geldi, gol rekorunu kırdı.
Test süreci başlıyor

Test süreci başlıyor

Zırhlılar yerli motor ve bataryayla güçlenecek.
Yerlerini çekip PKK'ya göndermiş

Yerlerini çekip PKK'ya göndermiş

​İstanbul'a bomba yüklü araçla gelirken yakalan terörist her şeyi itiraf etti.
Rusya ile<br>kritik görüşme

Rusya ile
kritik görüşme

​Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü.
Yeni paket geliyor

Yeni paket geliyor

​Bakan Albayrak: Bankalar ile ortak açıklayacağız.
'Monaco modeli'<br>gündemde

'Monaco modeli'
gündemde

Savunma ve dışişlerinde Türkiye'ye bağlanması masada.
Tablo yalanı<br>ortaya çıktı

Tablo yalanı
ortaya çıktı

Atatürk portresini İmamoğlu'nun ekibi indirmiş.
Endülüs:<br>Şeref ve utanç

Endülüs:
Şeref ve utanç

TVNET ile orucumuzu Kurtuba'da açıyoruz.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.