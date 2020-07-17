ABD'de maske takma zorunluluğu getiren belediye başkanına dava açıldı

Cumhuriyetçi Georgia Valisi Brian Kemp, eyalette yerel yönetimlerin kimseyi maske takmaya zorlayamayacağını belirtti.
Kemp, buna rağmen maske takma zorunluğu getiren Atlanta kentinin Demokrat Belediye Başkanı Bottoms'a dava açtı.
- Bottoms ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Georgia'da 3 bin 104 kişi hayatını kaybedip, ben ve ailem dahil 106 bin kişi Kovid-19'a yakalanırken, Vali beni maske zorunluğu getirdiğim için mahkemeye veriyor. Atlanta'da hayat kurtardığımız için bize dava açılıyorsa, o zaman mahkemede görüşeceğiz.'' ifadelerini kullandı.
Teklif var ısrar yok
Vali Kemp, eyalette aldığı kararla vatandaşlara maske takmalarını tavsiye ediyor ancak zorunlu kılmıyor.
- Dünya genelinde salgının merkezi olmaya devam eden ve 3 milyon 700 binden fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ABD'de, Cumhuriyetçi eyaletlerin çoğunda hala maske kullanımının zorunlu olup olmaması gerektiği tartışılıyor.