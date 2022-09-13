Dünya ABDde maymun çiçeği virüsü kaynaklı ilk ölüm açıklandı
AMERİKA

ABD’de maymun çiçeği virüsü kaynaklı ilk ölüm açıklandı

ABD’nin California eyaletinde dün bir hastanın maymun çiçeğinden hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer, vakanın ABD’deki maymun çiçeğine bağlı ilk ölüm olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi DHA
ABD’de maymun çiçeği virüsü kaynaklı ilk ölüm açıklandı
Arşiv.

California eyaletine bağlı Los Angeles Halk Sağlığı Departmanı, dün yaptığı açıklamada maymun çiçeğine yakalanan bir kişinin hayatını kaybettiğini ve ölümün hastalığa bağlı olarak ABD’de bir ilk olduğunu duyurdu. Hayatını kaybeden kişinin, maymun çiçeğini yakalandıktan sonra ‘bağışıklığının ciddi şekilde baskılandığı’ belirterek hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

DÜNYA GENELİNDE ŞİMDİYE KADAR 22 ÖLÜM MEYDANA GELDİ

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, bugün itibariyle dünya genelinde maymun çiçeğini bağlı olarak 22 kişinin hayatını kaybettiği ve 57 bin 607 kişinin ise maymun çiçeğine yakalandığı belirtildi. DSÖ bölgelerine göre verilen detay rakamlarda, DSÖ Amerika bölgesinde 33 bin 162 vaka ve DSÖ Avrupa Bölgesinde 23 bin 628 vaka bildirildi.

Maymun çiçeği virüsü nedir: Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır, belirtileri neler?
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Maymun çiçeği virüsü nedir: Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır, belirtileri neler?

Maymun çiçeği virüsünde korkutan gelişme: Ölüm haberleri peş peşe geliyor
FOTOĞRAF 10
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Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsünden ülkeler bazında ilk ölüm haberleri de peş peşe geliyor.
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Nijerya, Brezilya, İspanya, Hindistan ve Gana'dan sonra bir ölüm haberi de Peru'dan geldi.
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Güney Amerika ülkesi Peru'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişi yaşamını yitirdi.
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Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede maymun çiçeği vaka sayısının 300'ü aştığı, ilk ölümün kayıtlara geçtiği ifade edildi.
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Açıklamada, ölen kişinin başkent Lima'da tedavisi devam eden erkek bir hasta olduğu bildirildi.
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Peru, Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'nın ardından maymun çiçeği vakası kaynaklı ölümün yaşandığı ikinci ülke oldu.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.
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DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğruladığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bildirilmişti.
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Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.
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Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
Maymun çiçeği virüsünde korkutan gelişme: Ölüm haberleri peş peşe geliyor
23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınında ölüm haberleri peş peşe geliyor. Nijerya, Brezilya, İspanya, Hindistan ve Gana'dan sonra bir ölüm haberi de Peru'dan geldi.
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