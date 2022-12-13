Dünya ABDde namaz kılan öğrencileri büyü yapıyorsunuz diyerek rahatsız eden öğretmen işten çıkarıldı
AMERİKA

ABD'de namaz kılan öğrencileri 'büyü yapıyorsunuz' diyerek rahatsız eden öğretmen işten çıkarıldı

ABD'de namaz kılan Müslüman öğrencilere, "Büyü yapıyorsunuz" diyerek saldıran öğretmen, infiale neden oldu. Geçen hafta paylaşılan ve 7 buçuk milyondan fazla kez izlenen videoya büyük tepki yağdı. Olayın ortaya çıkmasıyla, "Büyü yapıyorsunuz" diyen öğretmen işten atıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABDde namaz kılan öğrencileri büyü yapıyorsunuz diyerek rahatsız eden öğretmen işten çıkarıldı
Sosyal medyada viral olan video yaklaşık 7,5 milyon kez izlendi.

TikTok'ta paylaşılan videoda, ABD'de yer alan Franklin Academy adlı okuldaki üç öğrencinin namaz kıldığı görülüyor. Bu esnada, bir öğretmenin, "Bir dakika burası benim odam. Hepiniz büyü yapıyorsunuz" dediği duyuluyor. Adı açıklanmayan eğitimci daha sonra, "Ben İsa'ya inanıyorum dolayısıyla burayı rahatsız edeceğim" diyerek öğrencilerin arasından geçiyor.

Öğrenciler görmezden gelip namaz kılmaya devam ederken bir başkası, eğitimcinin "Neden benim odamdalar?" sorusuna "Namaz kılıyorlar" yanıtını veriyor.

ABD’li öğretmen namaz kılan öğrencilere
OYNAT 01:03
ABD’li öğretmen namaz kılan öğrencilere "büyü yapıyorsunuz" deyip saldırdı
ABD'de bir okulda, namaz kılan Müslüman öğrencilere 'Büyü yapıyorsunuz' diyerek, ibadet ettikleri sırada ellerine basan 'öğretmen' görevden alındı.

TEPKİ YAĞDI

İnternet kullanıcıları videoyu izlerken şaşkınlıklarını gizleyemediklerini dile getirdi. Kullanıcılar, "büyü yapmakla" suçlanan öğrencilerin yaşadığı olayı kınarken, öğretmene de eleştiri yağdı.

İŞTEN ATILDI

ABD'nin Florida eyaletinde çekildiği öğrenilen görüntülerde öğretmen, namaz kılan Müslüman öğrencileri kasten rahatsız ediyor. Olayın ortaya çıkmasıyla, "Büyü yapıyorsunuz" diyen öğretmen işten atıldı.
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