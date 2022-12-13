ABD'de namaz kılan öğrencileri 'büyü yapıyorsunuz' diyerek rahatsız eden öğretmen işten çıkarıldı

Sosyal medyada viral olan video yaklaşık 7,5 milyon kez izlendi.

TikTok'ta paylaşılan videoda, ABD'de yer alan Franklin Academy adlı okuldaki üç öğrencinin namaz kıldığı görülüyor. Bu esnada, bir öğretmenin, "Bir dakika burası benim odam. Hepiniz büyü yapıyorsunuz" dediği duyuluyor. Adı açıklanmayan eğitimci daha sonra, "Ben İsa'ya inanıyorum dolayısıyla burayı rahatsız edeceğim" diyerek öğrencilerin arasından geçiyor.

Öğrenciler görmezden gelip namaz kılmaya devam ederken bir başkası, eğitimcinin "Neden benim odamdalar?" sorusuna "Namaz kılıyorlar" yanıtını veriyor.

TEPKİ YAĞDI

İnternet kullanıcıları videoyu izlerken şaşkınlıklarını gizleyemediklerini dile getirdi. Kullanıcılar, "büyü yapmakla" suçlanan öğrencilerin yaşadığı olayı kınarken, öğretmene de eleştiri yağdı.

İŞTEN ATILDI

ABD'nin Florida eyaletinde çekildiği öğrenilen görüntülerde öğretmen, namaz kılan Müslüman öğrencileri kasten rahatsız ediyor. Olayın ortaya çıkmasıyla, "Büyü yapıyorsunuz" diyen öğretmen işten atıldı.