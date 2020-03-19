ABD'de NBA oyuncularına yaptırılan koronavirüs testi ortalığı karıştırdı: Testler zenginler için değil hastalar için yapılmalı Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle bir çok ülkede testlere ulaşmak neredeyse imkansız. ABD'de bugüne kadar ücretli olan testler Trump'ın onayı ile artık ücretsiz yaptırılacak. Ancak halkın ulaşmakta zorlandığı testlere NBA oyuncularının hiç beklemeden ulaşması tepkilere neden oldu. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, "Kusura bakmayın ama test yaptırmayı bekleyen kritik hastalar varken tüm bir NBA takımına test uygulanmamalı. Testler zenginler için değil hastalar için yapılmalı" ifadeleri ile tepki gösterdi.

Haber Merkezi 19 Mart 2020, 07:12 Son Güncelleme: 19 Mart 2020, 07:28 AA