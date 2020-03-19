Dünya ABDde NBA oyuncularına yaptırılan koronavirüs testi ortalığı karıştırdı Testler zenginler için değil hastalar için yapılmalı
AMERİKA

ABD'de NBA oyuncularına yaptırılan koronavirüs testi ortalığı karıştırdı: Testler zenginler için değil hastalar için yapılmalı

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle bir çok ülkede testlere ulaşmak neredeyse imkansız. ABD'de bugüne kadar ücretli olan testler Trump'ın onayı ile artık ücretsiz yaptırılacak. Ancak halkın ulaşmakta zorlandığı testlere NBA oyuncularının hiç beklemeden ulaşması tepkilere neden oldu. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, "Kusura bakmayın ama test yaptırmayı bekleyen kritik hastalar varken tüm bir NBA takımına test uygulanmamalı. Testler zenginler için değil hastalar için yapılmalı" ifadeleri ile tepki gösterdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Yeni tip koranavirüs (Kovid-19) test kitlerinin yeterli olmadığı ABD'de Amerikan Basketbol Ligi (NBA) oyuncularının çok hızlı bir şekilde test yaptırması tepkilere yol açtı.

TESTLER ZENGİNLER İÇİN DEĞİL

  • New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Onlara geçmiş olsun diyor hızlı bir şekilde iyileşmelerini diliyoruz. Kusura bakmayın ama test yaptırmayı bekleyen kritik hastalar varken tüm bir NBA takımına test uygulanmamalı. Testler zenginler için değil hastalar için yapılmalı.'' ifadelerini kullandı.

NBA Sözcüsü Mike Bass ise New York Belediye Başkanı'nın değerlendirmesine katılmadığına yönelik açıklamada bulundu.

Bass, ''Halk sağlığı yetkilileri ve takımın doktorları, NBA oyuncularının birbirleriyle ve halkla doğrudan temasları ve sık seyahat etmeleri nedeniyle virüsün yayılmasını hızlandırabileceklerinden endişe duyuyor.'' dedi.

  • Brooklyn Nets'in 4 oyuncusunda da koronavirüs görülmesinin ardından NBA'deki vaka sayısı 7'ye yükselmişti.
Brooklyn Nets ise tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, testlerin özel bir şirketten alındığını bildirdi.
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