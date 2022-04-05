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Dünya ABDde profesörün Müslüman toplumlara yönelik hakaretlerde bulunması tepkiyle karşılandı
AMERİKA

ABD'de profesörün Müslüman toplumlara yönelik hakaretlerde bulunması tepkiyle karşılandı

ABD’nin California eyaletinde, öğrencilere verdiği derste Müslümanlığa yönelik olumsuz genellemelerde bulunan üniversite profesörü tepkilere sebep oldu.

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Haber Merkezi AA
ABDde profesörün derste Müslüman toplumlara yönelik ifadeleri tepki çekti
ABD'de profesörün derste Müslüman toplumlara yönelik ifadeleri tepki çekti.

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Santa Ana Üniversitesi Psikoloji Profesörü Jamie McDonough'u, sanal derste Müslüman ülkelerdeki sosyal normlardan bahsederken Müslüman karşıtı ifadeler ve klişeler kullanmakla eleştirdi.

CAIR Los Angeles Ofisi Direktörü Masih Fouladi, kendilerine ulaşan video kaydında McDonough’un 2 milyarlık bir nüfusa yönelik tarih ve kültürel bilgilerden yoksun bir şekilde bağnaz ve ön yargılı genellemelerde bulunduğunu belirtti.

Fouladi, “Eğitimcilerin, derste söylediklerinin gerçeklere dayandığından emin olma sorumluluğu vardır. Bu videodaki bilgilendirmeler gerçeklere dayanmamaktadır.” ifadelerine yer verdi.

CAIR'in paylaştığı video kaydında, McDonough’un Müslüman toplumlar için, “erkeklerin kadınlara hakim olduğu tam ataerkil toplumlar”, “kocaların eşlerini metreslerle aldattığı” ve “hala kadınların taşlanarak öldürüldüğü” şeklinde nitelemeler kullandığı görüldü.

CAIR’in şikayeti üzerine üniversite yönetimi, söz konusu ifadelerin okulun misyon ve değerlerini yansıtmadığını bildirerek, McDonough hakkında inceleme başlattığını duyurdu.

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