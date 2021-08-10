Dünya Savaş gazilerinden Biden yönetimine mektup Tehdit altındaki Afgan müttefikleri ülkeye getirin
AMERİKA

Savaş gazilerinden Biden yönetimine mektup: Tehdit altındaki Afgan müttefikleri ülkeye getirin

ABD'de 3 milyondan fazla savaş gazisini temsil eden 16 kuruluş Biden yönetimine bir mektup yazarak, Afganistan'da ABD'ye yardım eden ve bu nedenle tehdit altında bulunan Afganistan vatandaşları ve ailelerinin bir an önce getirilmesi için çağrıda bulundu.

Haber Merkezi AA
ABDde savaş gazileri, tehdit altındaki Afgan müttefiklerinin ülkeye getirilmesini istedi
Foto/arşiv

16 kuruluşun Biden yönetimine gönderdiği mektupta, Özel Göçmen Vizesi (SIV) başvurusunda uzun süredir sıra bekleyen 20 bin Afgan'ın bir an önce ABD'ye tahliye edilmesi, işlemlerin ABD topraklarında yapılması ve üçüncü bir ülkenin kullanılması halinde Mülteci Anlaşması'na taraf olan, insan hakları konusunda gelişmiş bir ülkenin seçilmesi istendi.

Gazilerin çağrısı, Afganistan'da ABD yönetimi ile ortak çalışan 750 Afganistan vatandaşı ve ailelerinin ABD'ye getirilmesini hedefleyen Müttefik Koruma Operasyonu'nun başlangıcına denk geldi.

Operasyon kapsamında 30 Temmuz'da Virginia eyaletindeki Fort Lee Askeri Üssü'ne getirilen Afganistan vatandaşları burada vize işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Veterans for American Ideals kuruluşunun Program Yöneticisi Chris Purdy operasyonun vize bekleyen Afganların yalnızca 25'te birini kapsadığını belirterek, "Biden yönetimi Özel Göçmen Vizesi almaya hak kazananlara verdiği sözleri tutmalı ve Fort Lee modelini kullanarak tüm müttefiklerimizi ABD'ye getirmelidir." ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Seth Moulton, 18 bin Afgan müttefik ve ailelerinin Guam'daki ABD topraklarına tahliyesini içeren somut bir plan ortaya koymuş ve Guam Valisi'nin desteğini almıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise Afgan Özel Vize Programı'nın 2021 ikinci çeyrek dönem raporunda, vize işlemlerinde yaşanan gecikmelerin yılın ilk çeyreğinde Kabil Büyükelçiliğinin Kovid-19'a bağlı güvenlik sorunları nedeniyle vize görüşmelerine kapalı olmasına bağladı.

İngiliz generalden Afganistan uyarısı: Geri çekilme stratejik bir hata
DÜNYA
İngiliz generalden Afganistan uyarısı: Geri çekilme stratejik bir hata

ABD hegemonyası çöktü: Afganistan’dan çekilmesi en büyük işaret
DÜNYA
ABD hegemonyası çöktü: Afganistan’dan çekilmesi en büyük işaret
Abone Ol Google News
Cezayirde yangın faciası

Cezayir'de yangın faciası

Sivilleri kurtarmak isteyen 25 asker hayatını kaybetti.
Çanakkalede insansız helikopter düştü

Çanakkale'de insansız helikopter düştü

​Ormanlık alanda küçük çaplı yangın çıktı.
İran destekli örgütten Türkiyeye tehdit: ABD ile sizin aranızda ayrım yapmıyoruz

​Türkiye'nin 10 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Aşı olmayan<br> giremeyecek

Aşı olmayan
giremeyecek

​Türkiye Futbol Federasyonu, stadyumlara giriş şartlarını değiştirdi.

​Milas yangını kontrol altına alındı.

​İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı.

​Yunanistan'a yardım için iki uçak gönderilecek.

​TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacak.
Sarıyer'de orman yangını

Sarıyer'de orman yangını

Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.