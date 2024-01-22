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Dünya

ABD'de sert kış şartları etkisini sürdürüyor: 80'den fazla kişi hayatını kaybetti

ABD'nin birçok bölgesinde son günlerde etkisini sürdüren sert hava koşullarının neden olduğu olaylarda, ülke genelinde 80'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkenin bazı bölgelerinde hava muhalefeti sebebiyle elektrik kesintileri yaşandı.

00:31 - 22/01/2024 Pazartesi
AA
Tennessee eyaletindeki 10 milyon kişiden elektrik kesintilerini önlemek için enerji tasarrufu yapmaları istendi.
Tennessee eyaletindeki 10 milyon kişiden elektrik kesintilerini önlemek için enerji tasarrufu yapmaları istendi.

CBS News'e göre, milyonlarca Amerikalı olumsuz kış şartlarından etkilendi.

Batı yakasındaki Oregon'da buz fırtınası nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal sürerken, Pensilvanya, Kaliforniya ve İndiana'da da elektrik kesintileri yaşandı.

Ülke genelinde son 1 haftada 80'den fazla kişi sert hava koşullarının neden olduğu kazalarda hayatını kaybederken, soğuk havanın hafta başında da süreceği aktarıldı.

ABD'nin birçok bölgesinde etkisini sürdüren kutup soğuklarından 100 milyondan fazla kişinin olumsuz etkilendiği belirtiliyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle yaklaşık 100 bin kişiye elektrik hizmeti verilemiyor.


#ABD
#kar
#kış
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