ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü 6 yaralı

Güney Carolina'nın Florence Bölgesi Acil Durum Yönetimi, Vintage Place adı verilen lüks sitede bir silahlı saldırı olduğunu duyurdu. Saldırıda bir polis hayatını kaybetti, 6 polis yaralandı.

Florence Bölge Şerif Ofisi Sözcüsü Mike Nunn, yaptığı açıklamada, polislere ve şerif yardımcılarına arama emriyle girdikleri bir evde ev sahibinin ateş açtığı bilgisi paylaştı.

Saldırganın evdeki çocukları esir alarak yaklaşık iki saat direndiğini belirten Nunn, olayda vurulan 7 polisten birinin yaşamını yitirdiğini kaydetti. Yaralanan diğer 6 polisin tedavisi sürerken, saldırgan da gözaltına alındı.

Trump ve eyalet valisinden olaya tepki

Güney Carolina Valisi Henry McMaster, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Florence'den gelen haberler çok üzücü. Polislerin kendilerini feda ederek sergiledikleri cesaret gerçek, tıpkı bunun gibi duanın gücü de gerçek. Sizden yaralı polislerin bir an önce iyileşmeleri için, aileleri için, Florence için dua etmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

My thoughts and prayers are with the Florence County Sheriff’s Office and the Florence Police Department tonight, in South Carolina. We are forever grateful for what our Law Enforcement Officers do 24/7/365. https://t.co/ZwDmDthItD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 4, 2018

ABD Başkanı Donald Trump da olaya Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi. McMaster'ın konuyla ilgili tweetini alıntılayan Trump, "Bu gece dualarım ve düşüncelerim Güney Carolina'daki Florence Bölge Şerif Ofisi ve Florence Emniyetiyle. Emniyet görevlilerimizin 24 saat, 7 gün, 365 gün bizler için yaptıkları adına sonsuza kadar minnettarız." mesajını paylaştı.

