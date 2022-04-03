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Dünya ABDde silahlı saldırı Altı kişi hayatını kaybetti
AMERİKA

ABD'de silahlı saldırı: Altı kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Sacramento kentinde yaşanan silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi Diğer
ABDde silahlı saldırı: Altı kişi hayatını kaybetti
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ABD'nin Sacramento şehrinde pazar sabahının erken saatlerinde bir silahlı saldırı gerçekleşti. Polis, çok sayıda kişinin vurulduğunu bildiriyor.

Şehir merkezinde gerçekleşen saldırı sırasında çekilen videolar sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde insanların sokaklarda kaçmaya çalıştığı görüldü, arka planda ise silah sesleri duyuldu.

RESTORANA ATEŞ AÇTILAR

Yerel medya, saldırganın bir araçtan otomotik silahla El Santo Restaurant & Ultralounge dışında bekleyen kalabalığa ateş açtığını yazdı.

6 ÖLÜ 9 YARALI

Yetkililer yaşanan silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını belirtti.


  • Yaklaşık yarım milyon insanın yaşadığı Sacramento, ABD'nin batısındaki California eyaletinin başkenti.

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