ABD'de silahlı saldırı: Altı kişi hayatını kaybetti

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Bülent Turan'dan köprü eleştirilerine yanıt: Ne gerek var dedikleri Sabiha Gökçen dünyanın en çok kullanılan altıncı havalimanı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan çeşitli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin köprü eleştirilerine cevap veren Turan Sabiha Gökçen Havalimanı yapılırken Kemal Kılıçdaroğlu, "Hangi uçak inecek?" dedi. Bugün Sabiha Gökçen dünyanın en çok kullanılan altıncı havalimanı." ifadelerini kullandı.