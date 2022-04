ABD'de silahlı saldırı: Altı kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Sacramento şehrinde pazar sabahının erken saatlerinde bir silahlı saldırı gerçekleşti. Polis, çok sayıda kişinin vurulduğunu bildiriyor.

Şehir merkezinde gerçekleşen saldırı sırasında çekilen videolar sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde insanların sokaklarda kaçmaya çalıştığı görüldü, arka planda ise silah sesleri duyuldu.

#BREAKING: New video from the shooting in downtown Sacramento, California appears to capture fully automatic gunfire. Up to 6 fatalities reported at this time. pic.twitter.com/oHUFea5vF6 — UA News (@UrgentAlertNews) April 3, 2022

RESTORANA ATEŞ AÇTILAR

Yerel medya, saldırganın bir araçtan otomotik silahla El Santo Restaurant & Ultralounge dışında bekleyen kalabalığa ateş açtığını yazdı.

6 ÖLÜ 9 YARALI

Yetkililer yaşanan silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını belirtti.





Yaklaşık yarım milyon insanın yaşadığı Sacramento, ABD'nin batısındaki California eyaletinin başkenti.

