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Dünya ABDde şoke eden görüntüler Saldırıya uğradı kafasında bıçakla dolaştı
AMERİKA

ABD’de şoke eden görüntüler: Saldırıya uğradı kafasında bıçakla dolaştı

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinden sonra başlayan protesto gösterileri hala devam ediyor. Gösteriler sorasında çıkan bir arbedede yaşananların görüntüsü şoke etti. 4 saldırgan tarafından saldırıya uğrayan bir kişi kafasına saplanan bıçakla sokakta dolaştı.

Haber Merkezi DHA
Yaralı adam tedaviye alındı.
Yaralı adam tedaviye alındı.

ABD'nin New York kenti yakınlarındaki Harlem bölgesinde, 34 yaşındaki bir kadını gasp etmeye çalışan dört kişiyi uzaklaştırmaya çalışırken saldırıya uğrayan 36 yaşındaki adam, kafasına saplanan bıçakla sokakta dolaştı. Ambulansa binmeyi reddeden kişi, çevredekilerin ısrarıyla hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.

George Floyd protestolarına Bulgaristan da katıldı
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George Floyd protestolarına Bulgaristan da katıldı

ABD'de siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi, Hollanda’da protesto edildi
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ABD'de siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi, Hollanda’da protesto edildi
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd eylemleri ülke sınırlarını aşarak, Avrupa'ya sıçradı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da binlerce kişi, Floyd cinayetini ve artan polis şiddetini protesto etti. Protestocular, Avrupa'da artan ırkçılığa ve polis şiddetine de dikkat çekti. Eylemciler, ''Siyahi insanları öldürmeyi bırakın'', ''Siyahi insanların hayatları da önemli'', ''Sessizlikte bir şiddettir'' yazılı pankartlar taşıdı.

New York'ta kriminal olaylarda artış

Polisin, kimliği bilinmeyen 4 saldırganı yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattığı belirtildi. Çavuşlar Yardımseverlik Derneği'nden Ed Mullins, “NYC politikacıları şehrin kontrolünü kaybetti. Bir gün evsiz bir adam Manhattan'da ateşe verilirken, başka bir gün bir adam kafasından bıçaklanıyor. Bir ay içinde 125 olay yaşandı” ifadelerini kullandı.

George Floyd ilk kurban değil: ABD'de polis işkencesi yıllardır sürüyor
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George Floyd ilk kurban değil: ABD'de polis işkencesi yıllardır sürüyor
ABD'de George Floyd'un ölümüyle başlayan protestolar devam ediyor. George Floyd'un ölümü ne yazık ki ne ilk ne de son. George Floyd'dan önce ABD'de birçok siyahi vatandaş suçsuz oldukları halde polis tarafından şiddet kullanılarak öldürüldü.


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AK Partili Muş'tan CHP'li Tunç Soyer'in 'İzmir'e ayrı para ve ayrı bayrak' açıklamasına sert tepki
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AK Partili Muş'tan CHP'li Tunç Soyer'in 'İzmir'e ayrı para ve ayrı bayrak' açıklamasına sert tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Tahşiş ve taklit ürünlerle ilgili yaptırımları ağırlaştırıyoruz. Yeni düzenlemeyle birlikte ceza miktarı 50 binden 500 bin liraya kadar çıkarılabilecek" dedi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'ayrı para ve bayrak' açıklamasına tepki gösteren Muş, "Türkiye'mizin bir bölgesiyle alakalı bölücü terör örgütünün sinsi planları vardır. Onların bir paçavrası vardır. CHP'nin bu tip söylemleri ifade etmesi HDP'nin bu sinsi planlarının meşrulaştırılması olarak görmekteyiz. Kesinlikle tasvip etmiyoruz. Çok tehlikeli olarak görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

ABD’de şoke eden görüntüler: Saldırıya uğradı kafasında bıçakla dolaştı
Dünya

ABD’de şoke eden görüntüler: Saldırıya uğradı kafasında bıçakla dolaştı

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinden sonra başlayan protesto gösterileri hala devam ediyor. Gösteriler sorasında çıkan bir arbedede yaşananların görüntüsü şoke etti. 4 saldırgan tarafından saldırıya uğrayan bir kişi kafasına saplanan bıçakla sokakta dolaştı.
Darbeci Hafter’in Suriyeli paralı askerlerle yaptığı sözleşme ortaya çıktı: Operasyon başına 10 dolar
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Darbeci Hafter’in Suriyeli paralı askerlerle yaptığı sözleşme ortaya çıktı: Operasyon başına 10 dolar

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in Suriyeli paralı askerleri yetiştirdiğine ilişkin belgeler yayımlandı. Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin yayımladığı belgelerde, darbeci Hafter saflarına katılacak Suriyeli paralı askerlerin aylık 200, operasyon başına ise 10 dolar ek ücret aldığı ortaya çıktı.

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