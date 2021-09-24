Dünya ABDde süpermarkete silahlı saldırı Bir ölü 12 yaralı
AMERİKA

ABD’de süpermarkete silahlı saldırı: Bir ölü 12 yaralı

ABD’nin Tennessee eyaletinde yer alan Memphis kentinde bulunan Kroger adlı süpermarkete bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişini ise yaralandığı bildirildi.

Haber Merkezi İHA
ABD’de süpermarkete silahlı saldırı: Bir ölü 12 yaralı
Süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

ABD’nin Tennessee eyaletinde süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.
Collierville Polis Şefi Dale Lane yaptığı açıklamada, çatışmanın Memphis’in yaklaşık 50 kilometre doğusunda banliyö bölgesindeki bir Kroger mağazasında çıktığını ifade ederek, saldırıda toplam 13 kişinin vurulduğunu ve bunlardan 12’sinin hastanelere kaldırıldığını, yaralılarından bazılarının sağlık durumunun ciddi olduğunu aktardı.

SWAT ekibinin ve diğer memurların saldırının yaşandığı süpermarkette, koridor koridor dolaşarak saklanan kişileri bularak güvenli bölgeye çıkardığını belirten Lane, saldırganın ise kendini vurarak öldürdüğünü açıkladı.

Lane, saldırganın ve kurbanların kimlikleri henüz açıklamazken, “34 yıldır bu işin içindeyim ve hiç böyle bir şey görmedim” dedi.

Saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

İspanya'da yanardağ kâbusu devam ediyor: Binlerce insan evinden oldu
FOTOĞRAF 15
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İspanya’nın güneybatısındaki Kanarya Adaları’nın en büyük 5. adası olan La Palma’da yer alan Cumbre Vieja Yanardağı geçtiğimiz pazar gününden bu yana lav püskürtmeye devam ediyor.
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Yanardağdan çıkan lavlar 12 metre yüksekliğe kadar ulaştığını belirten La Palma Adası yerel yetkilileri, 5 gündür devam eden lav akışının 220 hektar alan etkilediğini ve 400 evi yok ettiğini kaydetti.
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Lavların ilerleme hızının ise saatte 4 metreye düştüğünü bildiren yetkililer, sahile 2 bin 500 metre mesafede olan lavların denize ulaşma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.
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Yetkililer, yanardağdan çıkan kül miktarının artmasının ve küllerin denize ulaşması sebebiyle deniz ekosisteminin kötü anlamda etkilemesinin beklendiğini kaydetti.
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Yanardağdan çıkan kül kitlesinin ise 4 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığı ve hava ulaşımını olumsuz etkilediğini belirten yetkililer, küller nedeniyle Kanarya Adalarında asit yağmuru yapmasının beklenmediği bildirdi.
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Kanarya Adaları Volkanik Acil Durum Planı (Pevolca) tarafından yapılan açıklamada ise, deniz suyundaki volkanik maddelerin araştırılmasına önem verileceği ifade edildi.
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Kanarya Adaları Hükümet Başkanı Angel Victor Torres düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, lavların yavaşladığını fakat lav akışının devam ettiğini belirterek, vatandaşlardan kendilerini tehlikeye atacak eylemlerden kaçınmalarını tavsiye etti.
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Kanarya Adaları Hükümet Başkan Yardımcısı Roman Rodriguez ise yaptığı açıklamada, evlerini kaybeden vatandaşların otellere yerleştirileceğini ve kendilerine prefabrik ev yapılacağını kaydetti.
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İspanya'da yanardağ kâbusu devam ediyor: Binlerce insan evinden oldu
İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyük 5. adası La Palma'da yer alan Cumbre Viejaya Yanardağı'ndan 5 gündür devam eden lav akışı, 220 hektar alanı etkilerken, 400 evi ise yok etti.

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