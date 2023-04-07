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Dünya

ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında kaldı

ABD'de tarım dışı istihdam martta 236 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı, işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e indi.

15:42 . 7/04/2023 Cuma
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Arşiv

Piyasaların merakla beklediği ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Mart ayında tarım dışı istihdam 236 bin artış kaydetti.

Piyasa beklentileri tarım dışı istihdamın martta 239 bin artması yönündeydi.

Tarım dışı istihdam şubatta 311 bin kişi artmıştı.

Ülkede işsilik oranı mart ayında yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi.

Dolar endeksinde sinirli yükseliş

Verinin ardından dolar endeksi sınırlı yükseliş yaşandı. Veri öncesi 101,98 seviyesinde olan dolar endeksi 102 seviyesinin üstüne çıktı.



#ABD
#tarım dışı istihdam
#ekonomi
36 dakika önce
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