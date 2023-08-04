ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda beklentilerin altında gerçekleşti

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Piyasaların merakla beklediği beklediği ABD verisi bugün açıklandı. Amerika'da açıklanan tarım dışı istihdam verisi altın ve gümüş için kritik veri olacak. Bugün ABD’de istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam verisinin iş gücü piyasasına ilişkin vereceği sinyaller yatırımcıların odağında yer alırken, analistler, istihdam piyasasının hâlâ gücünü koruyor olabileceğine dikkat çekiyor.
ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı
Bugün Türkiye saati ile 15:30`da ABD Tarım Dışı İstihdam verisi ve İşsizlik Oranı açıklandı.
Açıklanan: 187K
Beklenti: 200K
Önceki: 209K
Açıklanan: 3,5%
Beklenti: 3,6%
Önceki: 3,6%
Ortalama saatlik kazançlar %0,4 (Beklenti %0,3)
Haziran ayı ABD tarım dışı istihdam verileri
ABD Çalışma Bakanlığı, tarım dışı istihdamın haziranda 209 bin arttığını açıkladı. Beklenti artışın 225 bin olması yönündeydi. Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,7'den yüzde 3,6'ya geriledi. Veri sonrası euro/dolar paritesi ve altının onsu yükselişe geçti.