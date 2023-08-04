ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda beklentilerin altında gerçekleşti

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, İngiltere dahil önde gelen gelişmiş ekonomilerin düşük büyüme kapanında olduğunu belirtti. Hunt, "Yaklaşan Güz Dönemi açıklamasında, bu düşük büyüme tuzağından nasıl kurtulacağımızı ve kendimizi dünyanın en girişimci ekonomilerinden biri haline getireceğimizi gösteren bir plan göreceksiniz" ifadelerini kullandı.