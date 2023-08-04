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ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda beklentilerin altında gerçekleşti

ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 187 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi

15:45 . 4/08/2023 Friday
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Piyasaların merakla beklediği beklediği ABD verisi bugün açıklandı. Amerika'da açıklanan tarım dışı istihdam verisi altın ve gümüş için kritik veri olacak. Bugün ABD’de istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam verisinin iş gücü piyasasına ilişkin vereceği sinyaller yatırımcıların odağında yer alırken, analistler, istihdam piyasasının hâlâ gücünü koruyor olabileceğine dikkat çekiyor.

ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı

Bugün Türkiye saati ile 15:30`da ABD Tarım Dışı İstihdam verisi ve İşsizlik Oranı açıklandı.

ABD, Temmuz ayı Tarım Dışı İstihdam verileri;

Açıklanan: 187K

Beklenti: 200K

Önceki: 209K

ABD Temmuz ayı İşsizlik Oranı

Açıklanan: 3,5%

Beklenti: 3,6%

Önceki: 3,6%

Ortalama saatlik kazançlar %0,4 (Beklenti %0,3)

Haziran ayı ABD tarım dışı istihdam verileri

ABD Çalışma Bakanlığı, tarım dışı istihdamın haziranda 209 bin arttığını açıkladı. Beklenti artışın 225 bin olması yönündeydi. Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,7'den yüzde 3,6'ya geriledi. Veri sonrası euro/dolar paritesi ve altının onsu yükselişe geçti.


#ABD
#tarım dışı istihdam
#işsizlik oranı
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