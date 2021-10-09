Dünya ABDde tepki çeken olay Öğrencisinin zorla başörtüsünü çıkardı
AMERİKA

ABD'de tepki çeken olay: Öğrencisinin zorla başörtüsünü çıkardı

ABD'nin New Jersey eyaletindeki ilköğretim okulunda bir öğretmenin siyahi Müslüman kız öğrencinin başörtüsünü zorla çıkardığı iddiası tepkilere neden oldu.

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Haber Merkezi AA
ABDde tepki çeken olay: Öğrencisinin zorla başörtüsünü çıkardı
Arşiv

Maplewood bölgesindeki Seth Boyden İlköğretim Okulunda yaşanan olayı, ABD’li Müslüman olimpiyat eskrim sporcusu İbtihaj Muhammed duyurdu.

Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Muhammed, Tamar Herman adlı öğretmenin 2 sınıf öğrencisi siyahi bir Müslüman kızın başını sınıfta zorla açtığını yazdı.

Muhammed, Herman'ın küçük kızın direnmesine rağmen başındaki örtüyü zorla çıkararak, "Saçların çok güzel, artık okulda başörtüsü takmak zorunda değilsin" şeklinde konuştuğu bilgisini paylaştı.

PROTESTO ÇAĞRISI

Yetkililerin aranarak bu ayrımcılık ve önyargının protesto edilmesi çağrısında bulunan Muhammed, "Toplumumuzun tüm katmanlarında hala var olan ırkçılığı ve bağnazlığı ayıklayana kadar ırkçılık sonrası bir Amerika'ya doğru ilerleyemeyiz. Başörtüsü takan Müslüman kızları koruyarak, hepimizin giyim tarzını seçme hakkını korumuş oluruz" ifadesini kullandı.

OKULDAN AÇIKLAMA

Seth Boyden İlköğretim Okulu yönetiminden yapılan yazılı açıklamada da sınıfta yaşanan olay hakkında bilgileri olduğunu, ayrımcılık iddialarını son derce ciddiye alarak olayı acilen soruşturdukları kaydedildi.

  • 2016 Rio Oyunları'nda bronz madalya kazanan ABD'nin eskrim milli takımı oyuncusu İbtihaj Muhammed’in Maplewood'ta doğup büyüdüğü, başörtüsü çıkarılan kız öğrencinin annesi ile yakın arkadaş olduğu bildirildi.

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