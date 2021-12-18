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ABD'de TikTok alarmı: Beyaz Saray devreye girdi okullar kapatıldı

ABD’de okulları tehdit eden şiddet olaylarıyla ilgili bir TikTok uyarısı ülke çapında alarm verilmesine neden oldu. Okullar kapatılırken, çocuklara kısıtlama getirildi ve Beyaz Saray devreye girdi.

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Haber Merkezi Diğer
ABDde TikTok alarmı: Beyaz Saray devreye girdi okullar kapatıldı
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ABD'nin Michigan eyaletinde 15 yaşında bir öğrencinin kendi okulunda yaptığı silahlı saldırıda dört öğrenci hayatını kaybetmişti. Trajik olayın üstünden 2 hafta geçmeden ABD'de yeni bir panik dalgası yaşandı. 17 Aralık Cuma günü ülke genelindeki okullarda şiddet eylemlerinin gerçekleşebileceğini öne süren TikTok trendi hem polisi hem de okul yönetimlerini harekete geçirdi.

Maryland, Connecticut , New York , Michigan , Massachusetts, Utah , Minnesota, Missouri, Texas, Virginia ve Illinois dahil olmak üzere ülke genelindeki bölgeler ve okullar, sözde tehditler hakkında bilgilendirirken, yerel polis departmanları okullardaki görevli sayılarını artırdı.

OKULLAR KAPATILDI

Connecticut , Minnesota ve Missouri'deki bazı okullar sözde tehdit nedeniyle Cuma günü kapatıldı ve Lamar ve Fort Bend'deki Houston bölgesindeki okul bölgeleri öğrencilere sırt çantalarını evde bırakmalarını söyledi.

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BEYAZ SARAY DEVREDE

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki endişelerin çığ gibi yayılmasının ardından bir tweet attı ve Beyaz Saray ve federal kolluk kuvvetlerinin "sosyal medyada dolaşan okullardaki şiddet tehditlerini yakından izlediğini" yazdı.

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HİÇBİR ŞEY BULUNAMADI

Ancak söz konusu tehdidin var olduğunu gösteren çok az kanıt var. İç Güvenlik Bakanlığı yaptığı açıklamada, tehdit gösteren herhangi bir bilgi bulamadıklarını açıkladı.

TikTok'un iletişim ekibi, platformun 'okullarda şiddet içerikli' hiçbir şey bulamadığını tweetledi. Yapılan açıklamada, “Bugün okullarda şiddeti teşvik eden içeriği etraflıca aradık, ancak hala hiçbir şey bulamadık. Bulduğumuz şey, bu söylentiyi tartışan ve diğerlerini güvende kalmaları için uyaran videolar” ifadeleri yer aldı.

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