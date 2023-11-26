|
Dünya

ABD'de üç Filistinli öğrenci silahlı saldırıya uğradı

ABD'nin Vermont eyaletinde, Filistin kökenli 3 üniversite öğrencisi uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandı.

22:02 - 26/11/2023 Pazar
AA
Polisin, söz konusu silahlı saldırıyla ilgili fail veya failleri aradığı bildirildi.

Polisin, söz konusu silahlı saldırıyla ilgili fail veya failleri aradığı bildirildi.

Eyaletin Burlingtong şehrinde polis, dün akşam silahlı saldırı ihbarı aldıklarını ve olay yerinde 3 üniversite öğrencisini yaralı bulduklarını açıkladı.

Öğrencilerin, Vermont Medikal Hastanesi'nde tedavi altına alındığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, sosyal medya hesabından, öğrencilerin isimlerinin Hisham Awartanı, Kinnan Abdel Hamid ve Tahseen Ahmed olduğunu açıkladı.

Zomlot, öğrencilerin akşam yemeği dönüşü, üstlerinde Filistin kefiyesi bulunduğu için hedef alındıklarını savunarak, "Filistinlilere yönelik bu nefret suçları durdurulmalı." çağrısı yaptı.

ABD'nin en büyük Müslüman sivil halklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinden (CAIR) yapılan yazılı açıklamada, 3 Filistinli üniversite öğrencisini hedef alan silahlı saldırının faili veya faillerinin tutuklanması için bilgi verecek kişilere 10 bin dolar ödül teklif edildi.

CAIR, Vermont'taki eyalet ve federal kolluk kuvvetlerine, silahlı saldırıyla ilgili olası ön yargı saikini soruşturma çağrısında bulundu.


#Filistinli öğrenci
#saldırı
#silah
#Vermont
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Türkiye'de forma giymiş ünlü futbolculardan hangisi, ülkesinin A milli formasıyla daha fazla maça çıkmıştır?