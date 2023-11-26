ABD'de üç Filistinli öğrenci silahlı saldırıya uğradı

Türkiye'den 4 bin 452 doktor Gazze’deki katliamı kınayan bir bildiri imzaladı. Üsküdar’da bir araya gelen doktorlar “Zulmü durdurun” yazılı pankartlar taşıdı. Dr. Iraz Özkan, “Çaresizlikleri beni çok üzüyor. Keşke daha fazla bir şey yapabilsem. Elimden gelse o sınır kapılarından ben de geçebilsem dediğim anlar çok oldu” dedi. Fatih’te de bir grup doktor kanlı önlüklerle yürüdü.