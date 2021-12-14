Dünya ABDde Üretici Fiyat Endeksi rekor kırdı
AMERİKA

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi rekor kırdı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 0,8 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı. ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı. Buna göre, ÜFE kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı. Böylece ABD'de ÜFE yıllık bazda yüzde 9.6 ile 2010’dan beri en yüksek seviyeye çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABDde üretici fiyatları kasımda beklentileri aştı
Arşiv

ABD'de son dönemde piyasa beklentilerinin aksine yükseliş kaydeden ÜFE'nin yüzde 0,5 artması öngörülüyordu. ÜFE, ekimde yüzde 0,6 artmıştı.

Üretici fiyatları, kasımda yıllık bazda ise yüzde 9,6 artarak rekor seviyedeki yükselişini sürdürdü.

Üretici fiyatlarındaki yıllık değişim, verinin ilk hesaplanmaya başlandığı Kasım 2010'dan bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösterdi.

Endeksin kasımda yıllık yüzde 9,2 artması bekleniyordu. ÜFE ekim ayında da yıllık bazda yüzde 8,8 artmıştı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise kasımda aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 7,7 arttı.

Çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi, aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 7,2 artması yönündeydi. Çekirdek ÜFE ekimde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 6,8 artmıştı.

Analistler, üretici fiyatlarının arz kısıtlarının devam etmesi nedeniyle yükselişini sürdürdüğünü ve enflasyonun bir süre daha yüksek seyredebileceği yönündeki görüşleri desteklediğini belirtti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

ABD'de dış ticaret açığı 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı
DÜNYA
ABD'de dış ticaret açığı 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı

ABD'de petrol fiyatları son 7 yılın zirvesinde
EKONOMİ
ABD'de petrol fiyatları son 7 yılın zirvesinde
Trafiğe yağış etkisi

Trafiğe yağış etkisi

İstanbul'da yoğunluk yüzde 87'ye ulaştı.
Türkiyenin sıralaması şaşırttı

Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

Sosyal medyayı en uzun süre kullanan ülkeler belli oldu.
Sözcü yazarının zorla kitap satışı iddiasına Diyanetten yalanlama: Gönüllülük esasına göre hareket edilmektedir

​Türkiye'nin 14 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

​Haiti'de korkunç olay: En az 40 kişi hayatını kaybetti

EÜ araştırma üniversitesi oldu
Gündem

EÜ araştırma üniversitesi oldu

Türkiye’nin yükseköğretimdeki saygın markası Ege Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 20 araştırma üniversitesinden birisi oldu. Ege üniversitesi yapılan değerlendirmede 11’inci sırada yer aldı. YÖK tarafından hayata geçirilen “İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi” kapsamında alınan yeni kararlar Ankara’da gerçekleştirilen Araştırma Üniversiteleri Toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan’ın açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda Araştırma Üniversitelerinin İlanı ve Berat Takdimi yapıldı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Araştırma Üniversitesi Beratını Bakan Mustafa Varank ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın elinden aldı.
EÜ senatosunda araştırma üniversitesi sevinci
Gündem

EÜ senatosunda araştırma üniversitesi sevinci

Ege Üniversitesi, YÖK tarafından hayata geçirilen “İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi” kapsamında belirlenen 20 araştırma üniversitesinden biri oldu. Araştırma Üniversitesi Beratını Ankara’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve YÖK Başkanı Erol Özvar’ın elinden alan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, sevincini senato toplantısında Ege Üniversitesi senato üyeleri ile paylaştı. Senato toplantısında konuşan Rektör Budak, “YÖKAK tarafından 5 yıllık tam akreditasyon almamızın ardından şimdi de Araştırma Üniversiteleri arasında yerimizi aldık. Bu başarılar bizlere daha büyük sorumluluklar yüklüyor. Daha çok çalışarak seviyemizi daha yukarılara çıkaracağız” diye konuştu.
Ömer Erdoğan'ın gözüne giremedi: Yollar ayrılıyor
Spor

Ömer Erdoğan'ın gözüne giremedi: Yollar ayrılıyor

Hatayspor'da beklentileri karşılayamayan Emre Çolak ile yollar ayrılıyor. Bordo-beyazlı yönetim, tecrübeli futbolcuya kulüp bulması için izin verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.