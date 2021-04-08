ABD'de yanık tedavisi gören bir vatandaşa fahiş fatura: Tedavi masrafı 1.7 milyon dolar

ABD'de yanık tedavisi gören bir vatandaşa 1.7 milyon dolar fatura geldi. Alexis Hernandez Teksas'ta bir askeri hastanede gördüğü yedi aylık tedavinin ardından dudak uçuklatan bir fatura ile karşılaştı.

19 KEZ AMELİYAT OLDU

Açtığı sıcak su kazanı ile kaza geçiren Alexis Hernandez Teksas Cerrahi Araştırma Enstitüsü'nde tedavi gördü. Vücudunda yanmayan neredeyse birkaç yer kalan Hernandez 19 ameliyat ve yüzlerce saatlik fizik tedavi geçirdi.

SİGORTA ŞİRKETİ ÖDEMEYİ REDDETTİ

Sigorta şirketinin tıbbi masraflarını ödemeyi reddetiğini öğrenen Hernandez 1.7 milyon dolarlık fatura ile karşılaştı.