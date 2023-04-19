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Dünya

ABD'de yanlış kapı zilini çalan 16 yaşındaki siyahi genç ev sahibi tarafından silahla vuruldu

ABD'nin Kansas kentinde yanlış adrese gittiği belirtilen 16 yaşındaki Ralph Yarl, ev sahibinin silahlı saldırısına uğradı. Genç çocuk, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise, her ikisi de ağır suç olan birinci derece saldırı ve silahlı cezai işlemle suçlandıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı.

11:15 . 19/04/2023 Çarşamba
Diğer
Ralph Yarl/Andrew Lester

Ralph Yarl/Andrew Lester

ABD'nin Kansas eyaletinde, yanlış kapının zilini çalan 16 yaşındaki siyahi genç, ev sahibi tarafından silahla vuruldu.


Kardeşini bir arkadaşının evinden almaya giden Ralph Yarl'ın, yanlış adrese gittiği ve ev sahibinin biri alnından ve biri de kolundan olmak üzere onu iki kez vurduğu belirtildi.


Savcılar, ev sahibinin 32'lik bir tabancayla ateş açmadan önce karşılıklı konuşmadığını söyledi. Kansas polis yetkilileri, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yarl'ın hayati tehlikesinin sürdüğünü açıkladı.


Olayın ardından yüzlerce protestocu Salı günü yerel mahkemenin önünde bir miting düzenledi ve birçoğu zanlının kefaletle serbest bırakılmasını kınadı.


Ralph Yarl
Andrew Lester



#ABD
#Kansas
#Ralph Yarl
13 dakika önce
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