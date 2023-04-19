ABD'de yanlış kapı zilini çalan 16 yaşındaki siyahi genç ev sahibi tarafından silahla vuruldu

Ralph Yarl/Andrew Lester
ABD'nin Kansas eyaletinde, yanlış kapının zilini çalan 16 yaşındaki siyahi genç, ev sahibi tarafından silahla vuruldu.
Kardeşini bir arkadaşının evinden almaya giden Ralph Yarl'ın, yanlış adrese gittiği ve ev sahibinin biri alnından ve biri de kolundan olmak üzere onu iki kez vurduğu belirtildi.
Savcılar, ev sahibinin 32'lik bir tabancayla ateş açmadan önce karşılıklı konuşmadığını söyledi. Kansas polis yetkilileri, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yarl'ın hayati tehlikesinin sürdüğünü açıkladı.
Olayın ardından yüzlerce protestocu Salı günü yerel mahkemenin önünde bir miting düzenledi ve birçoğu zanlının kefaletle serbest bırakılmasını kınadı.