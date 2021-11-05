Dünya ABDde yardım çeki skandalı George Sorosun da aralarında bulunduğu milyonerler devletten para almış
AMERİKA

ABD'de yardım çeki skandalı: George Soros'un da aralarında bulunduğu milyonerler devletten para almış

ABD'de koronavirüsün etkilerini azaltmak için düşük gelirlilere yapılan para yardımlarından, adı pek çok skandalla anılan Macar asıllı Amerikan iş insanı George Soros'un da bulunduğu birçok multimilyonerin yararlandığı iddia edildi. Ortaya atılan iddia, ülke gündeminde geniş yankı bulurken tepkileri de beraberinde getirdi.

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Haber Merkezi Diğer
ABDde yardım çeki skandalı: George Sorosun da aralarında bulunduğu milyonerler devletten para almış
George Soros

Dünyanın birçok ülkesinde iç savaş ve darbeleri ABD adına organize eden milyoner George Soros'un adı bir skandalla daha anılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde aralarında Soros'un da bulunduğu en az 18 milyardere ve 270 multimilyonere, koronavirüs salgını nedeniyle düşük gelirlilere yapılan para yardımlarından gönderildiği ortaya çıktı.

Propublica'nın ABD vergi dairesi kayıtlarına dayandırdığı habere göre, Soros'a, 1200 dolarlık teşvik çeklerinden 2 veya 3 defa yollandığı tespit edildi.

SOROS'UN DIŞINDA BLACKWATER'IN ESKİ CEO'SUNA DA YOLLANDIĞI ÖĞRENİLDİ

Aynı kayıtlara göre, aralarında Irak'ta katliamlara karışmakla eleştirilen özel güvenlik şirketi Blackwater'ın eski CEO’su Erik Prince, Lehman Brothers'ın eski CEO'su Dick Fuld gibi kamuoyunda tanınan zenginlerin de bulunduğu 18 milyardere ve 270 multimilyonere söz konusu teşvik çeklerinden gönderildi.

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Aynı kayıtlara göre, aralarında Irak'ta katliamlara karışmakla eleştirilen özel güvenlik şirketi Blackwater'ın eski CEO’su Erik Prince'de bulunuyor. Haberde, Soros'un net varlığının 9 milyar dolara yakın olduğu bilgisi de paylaşılıyor.

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