ABD'de yaz saati uygulamasının kalıcı olmasına yönelik tasarı senatoda onaylandı ABD'de yaz saati uygulamasının kalıcı olması için senatoya önerilen tasarı onaylandı. Tasarının uygulamaya girmesi için önce Temsilciler Meclisi'nde sonrasında da Biden tarafından onaylanması gerekiyor. Her iki aşamada da onaylanırsa uygulama 20 Kasım 2023’te yürürlüğe girecek.

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