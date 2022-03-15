Dünya ABDde yaz saati uygulamasının kalıcı olmasına yönelik tasarı senatoda onaylandı
AMERİKA

ABD'de yaz saati uygulamasının kalıcı olmasına yönelik tasarı senatoda onaylandı

ABD'de yaz saati uygulamasının kalıcı olması için senatoya önerilen tasarı onaylandı. Tasarının uygulamaya girmesi için önce Temsilciler Meclisi'nde sonrasında da Biden tarafından onaylanması gerekiyor. Her iki aşamada da onaylanırsa uygulama 20 Kasım 2023’te yürürlüğe girecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABDde yaz saati uygulamasının kalıcı olmasına yönelik tasarı senatoda onaylandı
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu yaz saati uygulamasının kalıcı olmasının önerildiği yasayı onayladı.

  • Bundan sonraki aşamada tasarıyı Temsilciler Meclisi ve ardından Joe Biden da onaylarsa uygulama 20 Kasım 2023’te yürürlüğe girecek.

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