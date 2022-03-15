ABD'de yaz saati uygulamasının kalıcı olmasına yönelik tasarı senatoda onaylandı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu yaz saati uygulamasının kalıcı olmasının önerildiği yasayı onayladı.
- Bundan sonraki aşamada tasarıyı Temsilciler Meclisi ve ardından Joe Biden da onaylarsa uygulama 20 Kasım 2023’te yürürlüğe girecek.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu yaz saati uygulamasının kalıcı olmasının önerildiği yasayı onayladı.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.