Dünya ABDde yemek dağıtım kuryeleri siparişlerin bir kısmını yiyor
AMERİKA

ABD'de yemek dağıtım kuryeleri siparişlerin bir kısmını yiyor

ABD'de yapılan bir araştırma, her 4 yemek dağıtım kuryesinden birinin müşterilerin yemeklerinden yediğini ortaya çıkardı. Kuryelerin yüzde 54'ü 'taşıdıkları yemeğin kokusundan etkilendiğini' söylerken, bu rakamın yarısı ise yemeklerden 'bir ısırık aldığını' açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
ABD'li yemek dağıtım şirketleri UberEats ve DoorDash konu ile açıklama yapmaktan kaçınıyor.
ABD'li yemek dağıtım şirketleri UberEats ve DoorDash konu ile açıklama yapmaktan kaçınıyor.

ABD'de yemek servisi distribütörü 'US Foods' tarafından yaklaşık 500 kurye ve 1500'den fazla müşteri üzerinde yapılan ankete göre, yemek dağıtım kuryelerinin yaklaşık yüzde 30'unun götürdüğü yemeklerden yediği belirlendi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, yapılan ankette, kuryelerin yüzde 54'ü 'taşıdıkları yemeğin kokusundan etkilendiğini' söylerken, bu rakamın yarısı ise yemeklerden 'bir ısırık aldığını' açıkladı.

  • US Foods tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bazen bazı sürücülerin görevlerini ihlal ettiğini bildirmekten ötürü üzüntü duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kuryelerin yemeklerinin bir kısmını yediği durumunda tepkileri sorulan müşterilerin çoğunluğu bunu 'kabul edilemez bir durum' olarak nitelendirirken, küçük bir kısmı ise herhangi bir problem görmediğini söyledi.

ABD'li yemek dağıtım şirketleri UberEats ve DoorDash ise konuyla ilgili kendilerine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.

Ancak, UberEats'in şirket politikasına göre, teslimatlarda yaşanan herhangi bir eksilme kötüye kullanım ve şartların ihlali olarak değerlendiriliyor ve söz konusu kuryenin hesabı iptal ediliyor.

Kuryelerin lisansları iptal ediliyor

DoorDash'te ise müşterilere teslim edilecek paketlerin kuryeler tarafından açılması yasak ve paketlerin açılması durumunda kuryelerin lisanları iptal ediliyor.

Öte yandan, yayınlanan anket sonuçlarına rağmen mobil yemek siparişi sistemi büyümeye devam ediyor.

2018'de yapılan başka bir araştırmaya göre, yemek sipariş uygulamaları kullanıcılar tarafından en çok indirilen 40 uygulama arasında yer aldı.

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