Dünya ABDde yeniden koronavirüs alarmı Yoğun bakımlar doldu
AMERİKA

ABD'de yeniden koronavirüs alarmı: Yoğun bakımlar doldu

ABD’nin Colorado eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yeniden yükselişe geçmesiyle yoğun bakımların dolduğu ve bazı hastanelerin hastaları geri çevirdiği öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABDde yeniden koronavirüs alarmı: Yoğun bakımlar doldu
Arşiv

New York Times’ın haberine göre, eyalette geçen iki hafta içinde Kovid-19 vakalarında ve hastaneye yatan hasta sayısında yüzde 14 artış görülürken, Vali Jared Polis, imzaladığı kararnameyle hastanelere gelen hastaları başka kurumlara yönlendirme izni verdi.

Aşı oranı düşük olan bölgede yoğun bakım tamamen doldu

  • Eyaletin aşılamanın düşük olduğu Larimer bölgesinde yoğun bakım yataklarının tamamen dolduğu, yatak sayılarının artırıldığı ve hastanelerin acil durumdaki hastalara yer açmak için mevcut hastaları başka hastanelere yönlendirdiği öğrenildi.

ABD yeni verileri açıkladı: Aşısız yetişkinlerin koronavirüsten ölme riski tam aşılılardan 11 kat fazla
KORONAVİRÜS
ABD yeni verileri açıkladı: Aşısız yetişkinlerin koronavirüsten ölme riski tam aşılılardan 11 kat fazla

Tedbir yok

Eyalette yüzde 62 olan aşılanma oranı ülke ortalaması olan yüzde 58’in üzerinde ancak eyalette maske ve benzeri salgın tedbirleri bulunmuyor.

  • Öte yandan, eyaletin en büyük hastanelerinden olan UCHealth, yatan hastaların yüzde 76’sının, yoğun bakımda bulunan ve entübasyona ihtiyaç duyan hastalarınsa yüzde 86’sının aşısız olduğunu açıkladı.

Kovid-19 ölümleri 5 milyonu aştı
KORONAVİRÜS
Kovid-19 ölümleri 5 milyonu aştı
Portekizde maç başladı

Portekiz'de maç başladı

Devler Ligi'ndeki kritik mücadelenin canlı anlatımı için tıklayın.
İstanbul Valiliği uyardı

İstanbul Valiliği uyardı

Sis ve pus hadiselerinin 5 gün etkili olması bekleniyor.
BioNTechte üçüncü doz başlıyor

​Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama.

​Türkiye'nin 3 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

Galatasaray TFF'yi tanımadı

Galatasaray TFF'yi tanımadı

​Sarı kırmızılılar stadyumunun yüzde yüzünü taraftarlarına açacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz mesajı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.