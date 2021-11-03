ABD'de yeniden koronavirüs alarmı: Yoğun bakımlar doldu

Alev alan yağa su dökünce tüm mutfağı alevler içinde bıraktı

Nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde aşçı olduğu düşünülen bir restoran çalışanı, yanan yağa su ile müdahale edince olanlar oldu. Yanmakta olan yağın su ile buluşmasının ardından göz gözü görmezken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.