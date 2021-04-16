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Dünya ABDde yine polis şiddeti 13 yaşındaki siyahi çocuğu göğsünden vurarak öldürdüler
AMERİKA

ABD'de yine polis şiddeti: 13 yaşındaki siyahi çocuğu göğsünden vurarak öldürdüler

ABD’nin Chicago kentinde polisten kaçarken vurularak öldürülen 13 yaşındaki siyahi Adam Toleda’nın görüntüleri ülkede polis şiddetini tekrar gündeme getirdi. Olayla ilgili ifade veren polis memuru “Elinde silah vardı” diyerek kendisini savunmuştu. Ancak ortaya çıkan görüntüler polisin yalanını ortaya çıkardı.

Haber Merkezi AA
ABDde yine polis şiddeti: 13 yaşındaki siyahi çocuğu göğsünden vurarak öldürdüler
Çocuğun vurulduğu anlar polisin vücut kamerası tarafından kaydedildi.

Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot düzenlediği basın toplantısında 29 Mart’ta meydana gelen olayın video kaydı görüntülerini yayımladı.

ELLERİ KALDIRDI AMA...

Videoda, polisin karanlık bir sokakta "Hemen dur!" diyerek bir çocuğu kovaladığı, çocuğun durması üzerine “Ellerini göster. Onu yere bırak, yere bırak!” şeklinde bağırdığı ve çocuğun ellerini havaya kaldırırken tek el silah sesi ile yere yığıldığı görüldü.

Olayın Chicago’nun Little Village mahallesinde meydana geldiği ve vurulan kişinin 13 yaşındaki Adam Toleda olduğu belirtildi.

'ELİNDE SİLAH VAR' DEMİŞTİ

Savcılık, silah sesleri ihbarı üzerine polisin olay yerine gittiğini ve Toleda’nın elinde silah olduğu halde kaçmaya çalıştığını kaydetti. Aynı şekilde olayla ilgili ifade veren polis memuru da “Elinde silah vardı” diyerek kendisini savunmuştu. Ancak 13 yaşındaki çocuğu öldüren polisin yalanı, yayınlanan görüntülerle ortaya çıktı.

GÖĞSÜNDEN VURULDU

Toleda ailesinin avukatı Adeena Weiss Ortiz ise videoda Adam Toleda’nın polisin "Dur ve ellerini havaya kaldır" emirlerine uymaya çalışırken göğsünden vurulduğunun görüldüğünü savundu.

POLİSE İDARİ İZİN

Toleda’yı vuran polisin 34 yaşındaki Eric E. Stillman olduğu ve olaydan sonra 30 günlük idari izne ayrıldığı kaydedildi.

Toleda’nın vurulma anı videosunun gösterilmesi sosyal medyada polis şiddetine yönelik büyük tepki çekerken Belediye Başkanı Lightfoot, olay nedeniyle vatandaşlara "sakinlik ve barış" çağrısında bulundu.

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