ABD'de yine polis şiddeti: Kadına yumruklu saldırı

Daha önce ölümlü ve yaralanmalı biten gözaltı işlemleriyle sıkça gündeme gelen ABD polisi bir skandala daha imza attı. ABD'li güvenlik güçleri, bu kez bir kadına yaptığı müdahaleyle konuşuluyor.

New York Şehir Polis Departmanı polisleri, cinayete teşebbüs zanlısının tutuklanmasına müdahale etmeye çalışıyordu. İddiaya göre, o sırada bir kadın, polisin gözaltına alma çabalarına tepki gösteriyordu.

Polislerden biri, kadını şüphelinin bulunduğu noktadan uzaklaştırmak için şiddete başvurdu. Söz konusu polis, kendine karşı koyan kadını önce tartakladı, ardından da attığı yumrukla yere düşürdü.

"Sokakta insanları nakavt edenlerden bir farkı yok"

Polisin kadına yumruklu saldırısına, etrafta toplananlar büyük tepki gösterdi. CBS'in haberine göre, saldırıya uğrayan kadın, 19 yaşındaki Tamani Crum.

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Söz konusu polise tepki gösteren Crum'un büyükannesi, yaptığı açıklamada, "Tamani'yi bayılttı. Sokakta insanları nakavt edenlerden bir farkı yok" dedi.

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