ABD'deki bakımevlerinin yüzde 80'inde hizmet yetersiz

Amerikan yayın kuruluşu NBC News, Amerikan Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı Başmüfettişliğinin, tedavisi imkansız hastalığa yakalanan ya da hastalıkları nedeniyle 6 aydan az ömrü kalmış kişilerin kaldığı bakımevlerine ilişkin raporuna ulaştı.

Rapora göre, ülkedeki bakımevlerinin yüzde 80'i, hastalara hayati önem arz eden en az bir konuda yeterli değil, diğerleri de birçok noktada yetersiz kalıyor.

Yarası gerektiği gibi tedavi edilmeyen hastanın bacağı kesildi

Raporda "yetersizlik" olarak sıralanan durumlar arasında, bir hastanın yarasının gerektiği gibi tedavi edilmemesi nedeniyle kangren olduğu ve bacağının kesilmesi gerektiği, başka bir hastanın ise beslenme sondasının etrafında kurtçukların gezdiği bilgisine yer verildi.