ABD'deki ebeveynler bebek maması bulmak için çevrim içi gruplar kurmaya başladı

Bir radyo sunucusu olan Rebecca Romo Teague, yerel ebeveynlerin ziyaret ettikleri süpermarketlerdeki bebek reyonlarının fotoğraflarını yükleyebilecekleri bir Facebook grubu kurdu. Böylece diğer insanlar nerede erzak bulunduğunu kolayca görebilecek.
Teague, sekiz haftalık bebeği alerji nedeniyle çok özel bir formüle ihtiyaç duyan bir anneyi duyduktan sonra grubu oluşturmak için ilham aldı.
Instagram kullanıcısı olarak bilinen Mallory Whitmore, birçoğu çocuklarını beslemek için malzeme bulmakta zorlanan 179.000 takipçisi arasında büyük bir endişe olduğunu söylüyor.
Ayrıca, çevrimiçi pazarlarda şişirilmiş fiyatlarla görünen formül kutularını gördüğünü söylüyor.
- "İnsanlar formülün şu anda bir meta olduğunu ve ebeveynlerin çaresiz olduğunu biliyor. Bazı insanlar bu çaresizlikten ceplerini doldurmak için yararlanıyor ve bu korkunç."
Ayrıca, bebekler için uygun olmayan yoğunlaştırılmış süt gibi malzemeleri kullanarak kendi sütlerini yapmak için sosyal medyada ve YouTube'da "homebrew" tarifleri paylaşan insanlarda endişe verici bir artış var.