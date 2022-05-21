ABD'deki ebeveynler bebek maması bulmak için çevrim içi gruplar kurmaya başladı

Bir radyo sunucusu olan Rebecca Romo Teague, yerel ebeveynlerin ziyaret ettikleri süpermarketlerdeki bebek reyonlarının fotoğraflarını yükleyebilecekleri bir Facebook grubu kurdu. Böylece diğer insanlar nerede erzak bulunduğunu kolayca görebilecek.

Teague, sekiz haftalık bebeği alerji nedeniyle çok özel bir formüle ihtiyaç duyan bir anneyi duyduktan sonra grubu oluşturmak için ilham aldı.

DÜNYA ABD'de bebek maması kıtlığı yaşanıyor

Instagram kullanıcısı olarak bilinen Mallory Whitmore, birçoğu çocuklarını beslemek için malzeme bulmakta zorlanan 179.000 takipçisi arasında büyük bir endişe olduğunu söylüyor.

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Ayrıca, çevrimiçi pazarlarda şişirilmiş fiyatlarla görünen formül kutularını gördüğünü söylüyor.

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OYNAT 00:32 ABD'de bebek maması krizi: Raflar bomboş kaldı ABD'de devam eden bebek maması kıtlığı nedeni ile aileler raflarda bebek maması bulmakta zorlandı. Bazı ebeveynler bebeklerini bulabildikleri marka mamalar ile beslemeye başladı ancak bu durum bebeklerde ciddi alerjik reaksiyonlara neden oldu. New York'taki bir süpermarkette boş bebek maması reyonları durumun vahametini gözler önüne serdi. BiP'te paylaş

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"İnsanlar formülün şu anda bir meta olduğunu ve ebeveynlerin çaresiz olduğunu biliyor. Bazı insanlar bu çaresizlikten ceplerini doldurmak için yararlanıyor ve bu korkunç."

Ayrıca, bebekler için uygun olmayan yoğunlaştırılmış süt gibi malzemeleri kullanarak kendi sütlerini yapmak için sosyal medyada ve YouTube'da "homebrew" tarifleri paylaşan insanlarda endişe verici bir artış var.