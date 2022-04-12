ABD'deki Floyd protestolarında hastanelik olmuştu: Polisler temize çıkarıldı

George Floyd protestolarının zirvesi sırasında 75 yaşındaki Martin Gugino'yu yere iten ve ardından kırık bir kafatasıyla yerde kanlar içinde yatarken ona yardım etmeyi bırakan Buffalo polis memurları temize çıktı.
Bir Buffalo Polis Departmanı hakemi Cuma günü, Robert McCabe ve Aaron Torgalski'nin 75 yaşındaki Martin Gugino'nun 2020 yazında beyin hasarıyla yaklaşık bir ay hastanede kalmasına neden olan eylemleri nedeniyle artık disiplin cezasına çarptırılmayacağına karar verdi.
Avukat Jeffrey Selchick, memurların güç kullanımını "kesinlikle meşru" olarak nitelendirdi. Selchick, "Gugino, kendisine kuvvet uygulandıktan sonra, her iki elindeki nesneleri tutması ya da ileri yaşıyla ilgili olabilecek nedenlerden dolayı dengesini koruyamamış gibi görünüyor." dedi.
Memurlar ilerlerken, seyircilerin çektiği video Gugino'nun ikisine doğru yürüdüğünü ve bir konuşma başlattığını gösteriyor. Yaşlı adamın kafası kaldırıma çarpıyor ve kanlar içinde hareketsiz yatıyor. Onu iten memurlardan biri Gugino'nun yanına diz çökmeye çalışıyor ama başka bir memur onu ileri itiyor.
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Olay hem halkta hem de Buffalo Polis Departmanında önemli bir tartışma konusu oldu. Acil Müdahale Birimi'ne atanan 57 memurun tamamı, bir günden kısa bir süre sonra olay nedeniyle istifa etti.