ABD'deki Floyd protestolarında hastanelik olmuştu: Polisler temize çıkarıldı

Bir Buffalo Polis Departmanı hakemi Cuma günü, Robert McCabe ve Aaron Torgalski'nin 75 yaşındaki Martin Gugino'nun 2020 yazında beyin hasarıyla yaklaşık bir ay hastanede kalmasına neden olan eylemleri nedeniyle artık disiplin cezasına çarptırılmayacağına karar verdi.

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Avukat Jeffrey Selchick, memurların güç kullanımını "kesinlikle meşru" olarak nitelendirdi. Selchick, "Gugino, kendisine kuvvet uygulandıktan sonra, her iki elindeki nesneleri tutması ya da ileri yaşıyla ilgili olabilecek nedenlerden dolayı dengesini koruyamamış gibi görünüyor." dedi.

Memurlar ilerlerken, seyircilerin çektiği video Gugino'nun ikisine doğru yürüdüğünü ve bir konuşma başlattığını gösteriyor. Yaşlı adamın kafası kaldırıma çarpıyor ve kanlar içinde hareketsiz yatıyor. Onu iten memurlardan biri Gugino'nun yanına diz çökmeye çalışıyor ama başka bir memur onu ileri itiyor.

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Olay hem halkta hem de Buffalo Polis Departmanında önemli bir tartışma konusu oldu. Acil Müdahale Birimi'ne atanan 57 memurun tamamı, bir günden kısa bir süre sonra olay nedeniyle istifa etti.

FOTOĞRAF 37 . George Floyd için sessiz yürüyüş ABD'de siyahi George Floyd'u gözaltına alırken diziyle boynuna bastırarak ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin hakkındaki cinayet davasının oturumu öncesi Minneapolis'te gösteri düzenlendi. 8 Mart Pazartesi günü jüri seçimiyle başlayacak olan yargılama öncesi düzenlenen sessiz yürüyüşe çok sayıda gösterici elinde pankartlarla katıldı. BiP'te paylaş

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Gugino, Buffalo şehrine ekonomik zararlar için ayrı bir dava açmaya devam ediyor.