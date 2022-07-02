Dünya ABDdeki göçmen faciasında skandal iddia Şoför klimayı bilerek kapattı
AMERİKA

ABD'deki göçmen faciasında skandal iddia: Şoför klimayı bilerek kapattı

ABD'nin Texas eyaletinde terk edilmiş kamyonda hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 53'e yükseldi. Mahkeme belgelerine göre kamyon şoförü ile insan kaçakçılığı planlayan Christian Martinez'in ABD Göç ve Gümrük Muhafaza Dairesi için çalışan bir dedektife "Sürücünün klima ünitesinin çalışmayı durdurduğunu ve bireylerin ölmesinin nedeninin bu olduğunu bilmiyordu" dediği iddia edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABDdeki göçmen faciasında skandal iddia: Şoför klimayı bilerek kapattı
ABD'de terk edilmiş kamyonda hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 53'e çıktı

Teksaslı şoför ABD tarihindeki en ölümcül insan kaçakçılığı olayında suçlanan dört kişiden biri olarak görülüyor. 45 yaşındaki Zamorano ve 28 yaşındaki Christian Martinez, kamyonun bulunmasından önce ve sonra kaçakçılık operasyonu hakkında birbirlerine kısa mesajlar göndermekle suçlanıyor.

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ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi için çalışan bir dedektif ölümlerin bildirilmesinden sonra ikisinin konuştuğunu aktardı.

ABD'deki göçmen faciasında ölü sayısı 53'e çıktı
DÜNYA
ABD'deki göçmen faciasında ölü sayısı 53'e çıktı

Mahkeme belgelerine göre Martinez'in dedektife "Sürücünün klima ünitesinin çalışmayı durdurduğunu ve bireylerin ölmesinin nedeninin bu olduğunu bilmiyordu" dediği iddia edildi. Zamorano, kamyonun yanındaki çalılıklarda saklanırken bulundu ve Meksikalı yetkililer, başlangıçta kendini hayatta kalanlardan biri olarak göstermeye çalıştığını söyledi.

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