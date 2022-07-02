ABD'deki göçmen faciasında skandal iddia: Şoför klimayı bilerek kapattı

Teksaslı şoför ABD tarihindeki en ölümcül insan kaçakçılığı olayında suçlanan dört kişiden biri olarak görülüyor. 45 yaşındaki Zamorano ve 28 yaşındaki Christian Martinez, kamyonun bulunmasından önce ve sonra kaçakçılık operasyonu hakkında birbirlerine kısa mesajlar göndermekle suçlanıyor.

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ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi için çalışan bir dedektif ölümlerin bildirilmesinden sonra ikisinin konuştuğunu aktardı.

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Mahkeme belgelerine göre Martinez'in dedektife "Sürücünün klima ünitesinin çalışmayı durdurduğunu ve bireylerin ölmesinin nedeninin bu olduğunu bilmiyordu" dediği iddia edildi. Zamorano, kamyonun yanındaki çalılıklarda saklanırken bulundu ve Meksikalı yetkililer, başlangıçta kendini hayatta kalanlardan biri olarak göstermeye çalıştığını söyledi.