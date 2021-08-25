Dünya ABDdeki sel felaketinde bölgede bulunanlar yardım bekliyor Ölü sayısı 22ye yükseldi
AMERİKA

ABD'deki sel felaketinde bölgede bulunanlar yardım bekliyor: Ölü sayısı 22'ye yükseldi

ABD'de son yılların en büyük sel felaketi yaşanıyor. Tennessee eyaletindeki şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükselirken, 50 kişinin kayıp olduğu öğrenildi. Yerel şerif vatandaşlara sadece dua etmelerini ve sabretmelerini belirterek, "Burada yapılması gereken hala çok fazla şey var. Yetkililerden haber bekliyoruz. İnsanlar burada kaybolan kişileri bulacaklarını umuyor. Burada barınaklar kuruldu. İnsanlar şimdilik barınaklara gidiyor ve buradaki kalp kırıklığını ifade etmek çok zor." dedi.

Haber Merkezi AA
ABDdeki sel felaketinde bölgede bulunanlar yardım bekliyor: Ölü sayısı 22ye yükseldi
ABD halkı yetkililerden günlerdir yardım bekliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Tennessee eyaletinde şiddetli yağışlar, sele neden oldu. Yağışların ardından bölgede sel felaketi yaşandı. 22 kişinin hayatını kaybettiği bölgede eyalet yetkilileri, şiddetli yağışlar nedeniyle Waverly kentindeki otoyolda ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

YETKİLİLER BÖLGEYE HENÜZ YARDIM GÖTÜREMEDİ

Hickman, Houston ve Humphreys'te elektrik kesintileri yaşanırken, selin meydana geldiği bölgede yaşayanların zor durumda olduğu ve yardım yetiştirilemediği aktarıldı. CNN Türk'te bölgedeki son durumları aktaran CNN International Muhabiri Camila Bernal, bölgeye henüz yeterli yardımların götürülemediğini ve vatandaşların yardıma ihtiyacı olduğunu aktardı.

"YEREL ŞERİF 'DUA EDİN, SABREDİN' DEDİ"

Yerel şerifin vatandaşlara sadece dua etmelerini ve sabretmelerini söylediğini aktaran Bernal, "Burada yapılması gereken hala çok fazla şey var. Yetkililerden haber bekliyoruz. İnsanlar burada kaybolan kişileri bulacaklarını umuyor. Burada barınaklar kuruldu. İnsanlar şimdilik barınaklara gidiyor ve buradaki kalp kırıklığını ifade etmek çok zor.

"BU TOPLULUĞUN TOPARLANMASI ÇOK UZUN SÜRECEK"

Sadece bölge sakinlerini değil, bölgedekileri de etkileyen sorun bu. Çok ufak bir bölge olduğu için herkes birbiriyle bağlantılı ve yerel şerif 'dua edin, sabredin' dedi sadece insanlara. Çünkü bu topluluğun toparlanması çok uzun sürecek. Temizliğin nasıl yapılacağını, işlerin nasıl normale döneceğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Afet üstüne afet
DÜNYA
Afet üstüne afet

ABD'de sel felaketi: Ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi
FOTOĞRAF 24
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Eyalet yetkilileri, şiddetli yağışlar nedeniyle Waverly kentindeki otoyolda ulaşımın sağlanamadığını belirterek, Hickman, Houston ve Humphreys bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığını ifade etti.
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Yetkililer, selde ölenlerin sayısının 22'ye çıktığını, 45 kişinin ise kayıp olduğunu söyledi.
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Selden etkilenen bölgelerde 20.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı devam ederken bölgeye gönderilen helikopter ve yardım ekipleri de arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
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ABD'de sel felaketi: Ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi
ABD'nin Tennessee eyaletindeki şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı.


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