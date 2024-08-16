ABD'den Almanya'ya altı milyar dolarlık SİHA ve Patriot satışı

Terör devleti İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 314 günü aşkın süredir devam ediyor. Katil İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı. Siyonist İsrail’in genç, çocuk, yaşlı demeden masum insanları hedef almasına tüm dünyadan tepkiler yükselmeye devam ediyor. Dünyanın birçok noktasında İsrail karşıtı eylemler sürüyor. Amerika’nın New York kentinde bir grup genç, Gazze’nin sesi oldu. Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken gençler, Filistin için eylemlerin artırılmasına dikkat çekti. Gençler, konuşmasında Amerika halkının vergileriyle katliamın finanse edildiğine de vurgu yaptı. Gençlerin konuşmasının ardından metrodaki yolcular alkışlarla karşılık vererek, “Özgür Filistin” sloganıyla gençlere destek verdi.