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Dünya

ABD'den Almanya'ya altı milyar dolarlık SİHA ve Patriot satışı

ABD yönetimi, Almanya'ya toplam değeri 5 milyar doları bulan 600 adet Patriot füzesi ile ilgili ekipman ve İtalya'ya da 738 milyon dolarlık MQ-9 SİHA satışına onay verdi.

08:45 - 16/08/2024 Cuma
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Patriot
Patriot
ABD Savunma Bakanlığı
'na (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından Kongre'ye yapılan bildirime göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya'ya yeni silah satışını onayladı.

Açıklamaya göre Almanya'ya toplam değeri 5 milyar doları bulan 600 adet Patriot füzesi ile ilgili ekipmanlar verilecek. Bu tedarikle Almanya'nın, Ukrayna'ya yüklü miktarda silah bağışı yapmasının ardından azalan stoklarını yeniden doldurması bekleniyor. Açıklamada, söz konusu satışın, Avrupa'daki güvenlik ve istikrarın devamına önemli katkı yapacağına işaret edildi.


Almanya, ABD'nin ardından Kiev'e en fazla askeri destek sağlayan ülke olarak biliniyor.


İtalya'ya SİHA satışı


Öte yandan DSCA'den yapılan bir diğer açıklamaya göre ABD Dışişleri Bakanlığı, İtalya'ya 738 milyon dolarlık MQ-9 silahlı insansız hava aracı ile ilgili ekipmanların satışına onay verdi.


Her iki satışın Kongre'ye bildiriminin ardından buradan 15 gün içinde herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda satış işlemi gerçekleşecek.



ABD’de İsrail’e karşı sesler yükseliyor: New York metrosunda bir genç mazlum Filistin’in sesi oldu

Terör devleti İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 314 günü aşkın süredir devam ediyor. Katil İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı. Siyonist İsrail’in genç, çocuk, yaşlı demeden masum insanları hedef almasına tüm dünyadan tepkiler yükselmeye devam ediyor. Dünyanın birçok noktasında İsrail karşıtı eylemler sürüyor. Amerika’nın New York kentinde bir grup genç, Gazze’nin sesi oldu. Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken gençler, Filistin için eylemlerin artırılmasına dikkat çekti. Gençler, konuşmasında Amerika halkının vergileriyle katliamın finanse edildiğine de vurgu yaptı. Gençlerin konuşmasının ardından metrodaki yolcular alkışlarla karşılık vererek, “Özgür Filistin” sloganıyla gençlere destek verdi.




#ABD
#SİHA
#Patriot
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