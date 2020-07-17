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Dünya ABDden Avrupaya Türkiye eleştirisi BAE, Mısır ve Rus uçaklarını neden engellemiyorsunuz?
ORTADOĞU

ABD'den Avrupa'ya Türkiye eleştirisi: BAE, Mısır ve Rus uçaklarını neden engellemiyorsunuz?

ABD Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin Libya konusundaki iki yüzlü politikalarına tepki gösterdi. Libya'ya yönelik silah ambargosu olduğunda sadece Türkiye'nin akıllarına geldiğini belirten ABD'li Müsteşar Yardımcısı David Schenekr, "Kimse Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır uçaklarına bir şey demiyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron.
Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron.

Alman Marshall Fonu adlı düşünce kuruluşunun düzenlediği bir panelde konuşan Schenker, Avrupalıların Libya'daki çatışma ve bu ülkeye uygulanan silah ambargosu konusunda samimi olmadıklarını dile getirdi.

AVRUPA'NIN İKİ YÜZLÜ POLİTİKASINA TEPKİ

Avrupalıların sürekli Birleşmiş Milletlerin (BM) uyguladığı silah ambargolarına katkı sağlamak üzere Akdeniz'de icra ettikleri faaliyetlerle böbürlendiğini belirten Schenker, "Yaptıkları tek engelleme, Türk ordusunun Libya'ya gönderdiği malzemelere karşı. Kimse Emirliklerin (BAE) uçaklarını engellemiyor. Kimse Mısırlıları engellemiyor." diye konuştu.

"SAMİMİ OLSALARDI ONLARI İFŞA EDERLERDİ"

Avrupanın Libya konusunda daha çok şey yapabilecekken bunları yapmamasının üzücü olduğunu ifade eden ABD'li diplomat, "Samimi olsalardı, birileri silah ambargolarını ihlal ettiğinde onları en azından ifşa ederlerdi." dedi.

RUSYA'DAN GELECEK YANITTAN ÇEKİNİYORLAR

Avrupa ülkelerinin hiç olmasa Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e destek veren Rus özel güvenlik şirketi Wagner Grubunu yaptırım listesine alabileceğini kaydeden Schenker, "Belki de bu konuda Rusya'dan gelecek yanıttan çekiniyorlar. Ancak orada (Libya) daha güçlü ve daha ciddi bir rol almazlarsa bu iş daha çok uzayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Tarihler 4 Temmuz Cumartesi'yi gösterdiğinde Libya, son dönemlerin en hareketli günlerine şahit olacaktı. Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret ederek, bir takım kritik görüşmeler gerçekleştirdi ve iki ülke arasında anlaşmalar sağlandı. Akar'ın uçağı Libya'dan henüz yeni ayrılmışken, Vatiyya Hava Üssü'ne kimliği belirsiz savaş uçaklarınca hava saldırısı düzenlendi. Peki bu saldırının arkasında kim vardı? Türkiye'nin üsse getirdiği stratejik sistemler neden ve nasıl hedef alındı? Gelişmelerin perde arkasını Neler Oluyor'da anlattık:


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